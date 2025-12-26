Jonathan Scott y Zooey Deschanel muestran cómo decoraron su casa para Navidad

Hace pocos meses, Jonathan Scott y Zooey Deschanel presumieron su recién reformado dúplex en Nueva York, y ahora la pareja ha compartido un nuevo video en el que comparten la decoración navideña en su casa del otro lado del país.

Su hogar en California está ubicado en Brentwood, y para lograr una decoración navideña de ensueño contrataron al especialista Stephen Brown de Glitterville Studios.

Todo el proceso de decoración y el resultado final fue compartido por la estrella de televisión en su canal de YouTube. En el video, Scott dijo: “Aquí nos tomamos muy en serio la decoración navideña”.

El resultado final ha llamado la atención por todo el color que ha sido usado, no se fueron por el tradicional rojo o dorado. Durante el recorrido, también resaltaron que a Scott y a Deschanel “les encanta el brillo, el color y el resplandor”.

Entre todas las opciones, la pareja explicó: “Nuestro tema festivo personal este año es terciopelo y lazos o tartán y oropel”.

La pareja compró la mansión de Brentwood en el verano del 2020 por $9.5 millones de dólares. Originalmente, la propiedad fue construida en los años 30 y su diseño fue obra del arquitecto Gerard Colcord.

Scott y Deschanel se encargaron de reformar esta propiedad e incluso ha sido uno de los proyectos más importantes de Scott como reformista. El proyecto lo comenzaron dos años después de comprarla, pues la pandemia hizo que tuvieran que retrasar el trabajo.

“Literalmente, todos los habitantes del planeta que han estado construyendo o renovando algo en los últimos dos años están experimentando retrasos”, dijo Scott en su momento.

La casa tiene una extensión de 6,383 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sigue leyendo:

• Kylie Jenner pide $48 millones de dólares por una propiedad en California

• Piden $6 millones de dólares por antigua casa de Gillian Anderson

• Quieren convertir antigua mansión de Michael Jordan en un museo inmersivo