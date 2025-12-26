Manelyk González habla de La Casa de los Famosos y sus próximos proyectos

La creadora mexicana de contenido Manelyk González visitó el programa En Casa con Telemundo para hablar de los proyectos que quiere tener para el próximo año.

En una entrevista con Chiky Bombom, para la sección Happy Hour, explicó al comienzo cómo fue su participación en La Casa de los Famosos, competencia en la que decidió mostrar un lado más cercano al que el público estaba acostumbrado a ver.

“Yo separo mucho a la Manelyk de Mane y quería que las personas vieran a esa Mane sensible, humana, amiga, que sí le interesan a las demás personas”, afirmó.

La mexicana también contó cuáles fueron los retos de vivir en la temporada all-stars. “Lo mejor que me pasó, pero allá adentro pensaban que me estaba haciendo mal, fue esta relación de amistad-relación que yo tenía con Caramelo. No sabía si la gente no entendía porque adentro estábamos siendo juzgados por Niurka, por Rey, que nos decían que no nos convenía”, sostuvo.

La famosa bromeó con que ella fue quien debió ganar La Casa de los Famosos, aunque sabe que Caramelo fue el que más conectó con la audiencia y por eso se llevó el triunfo.

Manelyk González destacó que ahora que ha pausado su participación en los realities, quiere enfocarse en la actuación, algo que le gusta mucho. “Estoy muy metida en la actuación, quiero estar a full”, dijo.

Explicó que también le gusta la conducción, pero no es su prioridad por ahora. “Así como decían que era la más en los realities shows, que lo digan en la actuación”, reconoció.

Chiky Bombom le deseó muchos proyectos a la creadora de contenido, pues siente que tiene mucho talento que dar para el mundo del entretenimiento.

Sigue leyendo:

· Manelyk y Caramelo disfrutan de una noche divertida en local en Miami

· Yailin La Más Viral y Manelyk se van de fiesta en Miami

· Publican video romántico de Caramelo y Manelyk pese a que ellos afirman que no están juntos