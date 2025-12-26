Zohran Mamdani recauda $3.7 millones de dólares para su transición y rompe récords en Nueva York

El comité de transición del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ha recaudado al menos $3.7 millones de dólares mientras se prepara para asumir el cargo el próximo 1 de enero. La cifra supera ampliamente los fondos obtenidos por administraciones anteriores en el mismo período, publicó The New York Post.

Los datos de la campaña, citados por el medio, señalan que cerca de 30,000 personas han contribuido al fondo de transición de Mamdani, y más de la mitad de los donantes provienen de fuera del estado de Nueva York.

Los registros muestran que 91 donantes realizaron aportes por el monto máximo permitido de $3,700 dólares, mientras que cifras preliminares indican que al menos 244 contribuyentes entregaron donaciones cercanas a ese límite legal.

Zohran Mamdani superó a Bill de Blasio y a Eric Adams

El monto recaudado deja atrás ampliamente a sus antecesores.

El comité de transición de Bill de Blasio recaudó alrededor de $609,000 dólares antes de su llegada a la alcaldía en 2014, mientras que Eric Adams reunió cerca de $967,000 dólares en su transición de 2022.

Esas cifras quedan muy por debajo de los ingresos reportados ahora por Mamdani, según comparaciones citadas por The New York Post.

Aunque la campaña informó esta semana que la transición alcanzó los 3.7 millones de dólares, los registros oficiales de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad aún no reflejan todas las donaciones recibidas durante diciembre.

Un análisis de esos documentos, realizado por el Post, detectó que tres donantes superaron el tope legal, situación que la campaña aseguró haber corregido mediante la devolución del excedente.

A diferencia de la campaña electoral general de Mamdani, que debió reintegrar unos $9,000 dólares en donaciones provenientes del extranjero—, el equipo de transición afirmó que ninguno de los aportes actuales procede de donantes con direcciones fuera del país.

La donación promedio es de $25 dólares

La portavoz del alcalde electo, Dora Pekec, destacó que el fondo no solo se apoya en grandes aportes, sino también en pequeñas contribuciones. Explicó que la donación promedio ronda los $25 dólares.

Eso, afirmó, refleja un respaldo de base que permitirá atraer talento para el gobierno entrante y organizar una investidura abierta a miles de ciudadanos.

El proceso de transición también ha llamado la atención por los grandes planes para la ceremonia de toma de posesión, destaca el Post.

El equipo de Mamdani prepara una gran fiesta callejera en el Bajo Manhattan, denominada “Inauguración de una nueva era”, a la que podrían asistir hasta 50,000 personas para presenciar la juramentación ceremonial del nuevo alcalde, que estará a cargo del senador Bernie Sanders.

La transición ha confirmado que los costos del evento serán cubiertos con los fondos recaudados, aunque todavía no se ha informado el presupuesto total.

El comité inaugural incluye figuras del mundo cultural y artístico, entre ellas Cynthia Nixon, John Turturro, Min Jin Lee, Colson Whitehead y la popular creadora infantil Ms. Rachel.

“Esta es una celebración del movimiento que hizo posible esta victoria y el comienzo de un nuevo amanecer para nuestra ciudad”, afirmó Mamdani en un comunicado.

