Lupita D’Alessio alza la voz contra Bobo Producciones y reclama el pago de su hijo

Lupita D’Alessio, una vez más, aprovechó esas redes sociales para grabar un video y dirigirse a Bobo Producciones, con quienes en diversas oportunidades ha manifestado que han tenido inconvenientes. Recordemos que con ellos trabajó para realizar su gira de despedida, ya que se retiró de los escenarios, pero existe un inconveniente con un pariente de ella.

La cantante ha dejado claro que trabaja con su hijo, Ernesto D’Alessio. Y aunque a finales de noviembre, cuando ella presentó su último show en México, él sigue sin recibir el pago que le corresponde por parte de la productora. Ella añadió que él, de manera insistente, ha estado llamando para cobrar el dinero que le corresponde, pero no ha sido atendido, lo cual ha generado indignación en la familia.

“Bobo Producciones, donde no le han pagado a mi hijo Ernesto, Guadalajara, que fue el 14 de noviembre, hace más de un mes. No le contestan las llamadas tampoco, al trabajador se le tiene que pagar sus salarios; él tiene hijos y tiene gastos como todos“, comenzó explicando en el video.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la cual ella expresa las diferencias que han tenido, ya que fue en el mes de julio cuando mencionó una situación que vivió con uno de los conciertos que daría. Aparentemente, todo lo que tenía que ver con la logística habría sido inexistente y estuvo a punto de no presentarse.

“Comentarles a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto por parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, por no tener todos los datos, la logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya, no sé”, añadió.

Lupita, en más de una ocasión, llegó a manifestar su deseo de terminar con los shows, dado que no quería seguir trabajando con ellos, quienes han enfrentado acusaciones sobre presuntos incumplimientos de pago en diversas ocasiones.

“Esto lo comunico para que el empresario sepa que yo no soy la responsable, sino Bobo Producciones, con quien hice el trato. Las faltas de respeto a mi persona, pues eso no lo voy a permitir. Yo de esa gente me quiero alejar; no quiero estar con esa gente”, dijo.

Sigue leyendo:

· Lupita D’Alessio aclara rumores sobre su salud y anuncia su retiro en 2025

· Lupita D’Alessio revela problemas con la producción de su gira de despedida

· Lupita D’Alessio habla de su testamento y cómo quiere ser despedida