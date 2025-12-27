Naoya Inoue derrota a Alan David Picasso y retiene su título indiscutido

El campeón indiscutido del peso supergallo, Naoya Inoue, reafirmó su dominio mundial al derrotar por decisión unánime al mexicano Alan David Picasso en una actuación contundente que refuerza su estatus como uno de los mejores boxeadores libra por libra del planeta.

El combate se disputó en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera “Night of the Samurai”, donde el japonés impuso su jerarquía de principio a fin.

Las tarjetas reflejaron la superioridad de Inoue con puntuaciones de 120-108, 119-109 y 117-111, dejando sin opciones a Picasso ante el ritmo, la precisión y el poder del apodado “Monster”.

POV: You're on the ring apron watching Naoya Inoue 🙌



Listen to the sound of those body shots 😬



The Ring V: Night of the Samurai on DAZN | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/0JO8dUBGyK — Ring Magazine (@ringmagazine) December 27, 2025

Con este triunfo, Inoue mejoró su récord a 32-0, con 27 nocauts, y dio un paso más hacia un posible súper combate libra por libra que podría marcar época en el boxeo japonés.

Su desempeño fue tan dominante que incluso recibió felicitaciones en el ring del campeón indiscutido de los pesados, Oleksandr Usyk.

Tras la pelea, Inoue dejó abierta la puerta a grandes desafíos en el futuro y un posible combate ante otro gran boxeador japonés, Junto Nakatani.

“Ambos tuvimos una muy buena victoria esta noche. Habrá que esperar y ver, pero los aficionados japoneses pueden esperar algo muy especial”, declaró a DAZN, alimentando las expectativas de un choque estelar en 2026.

Naoya Inoue receives a brand new special Ring belt after retaining his title once again 🤩👑



The Ring V: Night of the Samurai on DAZN | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/fRZO0Yimel — Ring Magazine (@ringmagazine) December 27, 2025

Junto Nakatani también gana y se acerca el gran duelo

En la misma velada, el también japonés Junto Nakatani consiguió una victoria clave al imponerse por puntos al mexicano Sebastian Hernández Reyes en su debut en las 122 libras, tras dejar vacantes sus cinturones del peso gallo.

Nakatani, campeón mundial en tres divisiones, se llevó el triunfo con tarjetas de 115-113, 115-113 y 118-110, elevando su marca a 32-0, con 24 nocauts.

Las dos victorias en Arabia Saudita allanaron el camino para un Inoue vs. Nakatani en 2026, un combate que ya es señalado como el más grande en la historia del boxeo japonés.

Mientras tanto, Inoue también mencionó como posible rival al campeón supermosca Jesse “Bam” Rodríguez, siempre y cuando pueda subir al peso supergallo.

