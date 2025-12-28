Britney Spears celebra Navidad con su hijo Jayden

La cantante Britney Spears pudo celebrar este 2025 la Navidad con su hijo menor, Jayden James, de 18 años. De acuerdo con personas cercanas a la familia que hablaron con el portal TMZ, el reencuentro resultó “genial para ambos”, pues madre e hijo aprovecharon la oportunidad para convivir después de años de estar distanciados.

En contraste, su primogénito, Sean Preston, de 19 años, pasó las fiestas en Luisiana acompañado de su tía Jamie Lynn Spears y otros integrantes de la familia.

La protagonista de “Zoey 101” publicó en ‘sus redes sociales una imagen familiar en la que se observa a Sean sonriente junto a su prima Maddie, su abuela Lynne Spears, su esposo Jamie Watson y su hija menor, Ivey.

Kevin Federline, padre de los jóvenes, explicó que, si bien no tiene comunicación directa con Britney, sus hijos han restablecido el contacto con ella. Además, subrayó que existe una intención mutua de reconstruir el vínculo entre madre e hijos.

Este acercamiento también estuvo relacionado con la publicación del libro de Federline, ‘You Thought You Knew’, en el que expone diversos conflictos de la dinámica familiar. Según comentó el exbailarín, el propósito de su libro es para abrir la puerta a una posible reconciliación entre Britney y sus hijos, incluso si eso implicaba asumir el papel de antagonista.

Britney Spears Spends Christmas with Son Jayden, While Sean Preston Stays with Jamie Lynn https://t.co/RpLn8hqWJd pic.twitter.com/0g4HsxOmuh — TMZ (@TMZ) December 26, 2025

Por su parte, Britney Spears ha manifestado públicamente su molestia por los años en los que se vio alejada de sus hijos, asegurando que la postura de su exesposo complicó la relación con ellos.

“Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro apenas cuatro visitas”, escribió en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Desde noviembre de 2024, luego de que Jayden visitara a su madre en su residencia de Los Ángeles, ambos han sostenido encuentros frecuentes que han permitido reforzar la relación. Fuentes cercanas indican que estos momentos compartidos han tenido un impacto positivo en el estado de ánimo de la ‘Princesa del pop’ y podrían significar un avance gradual hacia la reintegración familiar.

