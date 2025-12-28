Elon Musk critica nombramiento de la futura jefa del FDNY: “La gente morirá por esto”

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, cuestionó el nombramiento de Lillian Bonsignore como próxima comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, una designación hecha por el alcalde electo Zohran Mamdani.

El empresario afirmó que la supuesta falta de experiencia directa de Bonsignore en la extinción de incendios podría tener consecuencias fatales.

“La gente morirá por esto”, escribió Musk el viernes por la noche en la red social X, al reaccionar a un video que subrayaba que la futura comisionada nunca ha combatido incendios.

“La experiencia demostrada importa cuando hay vidas en juego”, agregó.

Bonsignore trabajó durante 31 años en el FDNY como técnica médica de emergencias (EMS) y se jubiló en 2022. De asumir el cargo, se convertirá en la segunda mujer en liderar el cuerpo de bomberos más grande de Estados Unidos y en la primera comisionada abiertamente gay en la historia del departamento.

Su nombramiento, sin embargo, ha reavivado el debate sobre si quien dirige el FDNY debe haber sido bombero operativo.

People will die because of this. Proven experience matters when lives are at stake. https://t.co/HV4kodU2aI — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2025

La publicación de Musk superó los 25 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas y acumuló más de 184,000 “me gusta”. Además, figuras públicas se sumaron a las críticas, como la abogada y comentarista Megyn Kelly, quien ironizó con un “Aquí vamos de nuevo”, reseñó The New York Post.

No obstante, el nombramiento también cuenta con apoyos importantes. Los tres sindicatos que representan a los bomberos, a los oficiales del FDNY y al personal médico del departamento expresaron su respaldo a Bonsignore.

En redes sociales, varios exfuncionarios recordaron que los dos comisionados anteriores tampoco tenían experiencia directa combatiendo incendios.

La excomisionada Laura Kavanagh, primera mujer en ocupar el cargo, defendió la elección en LinkedIn. “Cuando juré el cargo, dije que ser la primera solo importaba si no era la última”, escribió.

Elogió la decisión de Mamdani y aseguró que la ciudad “tiene suerte de contar con ella”.

Zohran Mamdani respondió a Elon Musk

El propio alcalde electo Zohran Mamdani respondió a Elon Musk y defendió su decisión. “La experiencia importa, por eso nombré a alguien que pasó más de 30 años en EMS”, afirmó.

Recordó que los servicios médicos de emergencia atienden cerca del 70% de las llamadas que recibe el FDNY.

Bonsignore asumirá formalmente la dirección del departamento a partir del 1 de enero, cuando Mamdani tome posesión del cargo.

