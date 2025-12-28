‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

Luca Onestini, Paulo Quevedo, Rosa Caiafa y Diego Soldano hicieron una transmisión en TikTok y en una parte de la conversación hablaron del triunfo de Alfredo Adame, actor mexicano, en el reality show La Granja VIP.

En el debate que tuvieron mostraron su incomodidad con el Golden Boy, con quien tuvieron fuertes roces dentro del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos.

Una de las opiniones más fuertes fue la de Diego Soldano, quien consideró que su colega triunfó en la competencia porque es “el rey de los animales”.

Luca Onestini, creador italiano de contenido, también opinó y dijo que él no había hablado de ese tema, pues desconoce ese reality show y no tiene intención de mencionar a Adame.

“A lo mejor le funciona mejor los animales que el ser humano. Eso he dicho”, indicó el DJ.

Luego de esto, bromearon que le enviaban un saludo, pero en realidad no tienen una buena relación.

Paulo Quevedo, por su parte, indicó: “Felicidades, bien, pero eso no le quita quién es”.

A su juicio, Adame no tiene una personalidad agradable y por eso no envió un comentario positivo al respecto.

El mexicano se coronó como el gran ganador de la primera temporada de La Granja VIP en una final celebrada el domingo 21 de diciembre de 2025. El anuncio de su victoria fue uno de los momentos más comentados de la televisión reciente, ya que la producción utilizó un espectáculo de drones para proyectar su nombre en el cielo, confirmando que había obtenido la mayoría de los votos frente a su compañero de equipo, Eleazar Gómez, quien quedó en segundo lugar.

La victoria de Adame fue el resultado de un fenómeno masivo de participación del público, alcanzando una cifra récord de más de 189 millones de votos digitales. Durante las 10 semanas que duró la competencia, el actor se mantuvo como una de las figuras más polémicas y seguidas, formando parte de la alianza estratégica denominada “El Muro”.

