Alfredo Adame dice qué hará con el premio que ganó en La Granja VIP 

El actor mexicano Alfredo Adame se convirtió en el ganador del reality show La Granja VIP, que transmitió el canal Azteca Uno, gracias al respaldo del público. El premio por este triunfo fue de 2 millones de pesos mexicanos, un dinero que usará para varios aspectos de su vida.

El Golden Boy, como también es conocido, le contó a Gerardo Escareño, del canal de YouTube Vaya Vaya TV, para qué destinará su dinero.

“¿Qué va a pasar con los dos millones de pesos? Pues le voy a pagar la carrera de abogado a mi nieto, Santiago. Acaba de entrar a la preparatoria, le faltan tres años y quiere ser abogado. Es como era yo, le gusta mucho disciplinarse y apasionarse por lo que hace”, afirmó.

Alfredo Adame dijo que también ayudará a su nieta María José en los proyectos que tiene, aunque no reveló específicamente de qué se tratan.

Luego de esto, el artista indicó: “El resto, pues para mis chicles y mi jubilación. También para lo que pueda ser para causas sociales, lo que pueda hacer para niños con cáncer o de huesos de cristal”.

Aunque reconoció que el dinero fue importante, quiere capitalizar su triunfo en el reality show para seguirse sintiendo útil y competitivo.

“Todavía hay Adame para por lo menos cinco años de seguir en esto”, comentó.

El mexicano explicó que se prepara para volver al teatro y que estará trabajando como DJ hasta el 31 de diciembre.

El famoso logró con La Granja VIP un triunfo que no pudo obtener en otros formatos en los que participó recientemente como Los 50 o La Casa de los Famosos, en donde tuvo un papel bastante mediático gracias a su frontalidad y fuertes enfrentamientos contra algunos participantes.

