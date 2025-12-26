Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”

Alfredo Adame, ganador del reality show “La Granja VIP”, mencionó que entre él y Pati Chapoy existen diferencias desde hace muchos años, y todo se confirmó desde el momento en que fue nombrado triunfador de dicho espacio de entretenimiento. En el programa “Ventaneando” no se dijo nada sobre su triunfo tras la mala relación que sostienen.

“Me atacó sin justificación: fue baja, vulgar y vil. Yo le respondí… y ya no le gustó. El problema es que le sé muchas cosas, y cada vez que se ponía roñosa, le contestaba y la exhibía. Así ha sido siempre nuestra historia: cada vez que se mete conmigo, sale pateada”, dijo en el espacio de Alex Kaffie en YouTube.

El mexicano agregó que, por culpa de ella, en ocasiones le han cerrado la puerta para otros proyectos en televisión; fue el caso de un programa de cocina. Sin embargo, para este en el que ganó, ya aparentemente habría solicitado que tampoco participara, pero los ejecutivos de TV Azteca decidieron no cumplirle su solicitud, dado que ya tenían en mente cómo sería este reality show.

“Incluso me querían meter a MasterChef y ella me bajó. Cuando dijeron ‘vamos con Adame a La Granja’, ella respondió que no. Y le dijeron: ‘Pues te friegas, chulita, porque aquí el que trae el rating es Adame'”, añadió.

Alfredo mencionó que tampoco le afecta el hecho de no haber ido al programa donde trabaja ella, dado que es una persona poco agradable para él y no la quiere ver: “La verdad, mejor que no me haya invitado a Ventaneando. Es más, yo estuve a punto de decir que al único programa al que no iría era a ese. A esa señora no la quiero cerca, ni de broma“.

Adame explicó que esa situación no lo afecta, sino todo lo contrario, debido a que no considera que ese espacio de entretenimiento sea muy visto, por lo cual aprovechó la invitación a otros espacios donde consideró que sí valió la pena: “A mí eso no me pega en el ego, ni de broma. Yo soy de programas de alto rating, no de programitas de cuatro puntos. ¿A qué voy?“, dijo durante la entrevista.

