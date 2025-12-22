¿Qué premio ganó Alfredo Adame en La Granja VIP? 

El actor mexicano Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera temporada del reality show La Granja VIP, transmitido por Azteca Uno. Esta competencia fue la oportunidad para que el ‘Golden Boy’, como también es conocido, midiera una vez más la receptividad que tiene en el público.

Luego de varios meses encerrados en esta propiedad campestre, cuidando animales y enfrentando una serie de pruebas, el artista se llevó el premio de 2 millones de pesos mexicanos, más de $100.000 dólares.

El triunfo de Adame fue viral en redes sociales, no solo por la gente que siguió este juego, sino que conocen al veterano actor de grandes producciones y otros realities como La Casa de los Famosos.

Luego de que se conociera su victoria, habló de esta experiencia en un video publicado en la cuenta en Instagram oficial de la competencia.

“Bueno, pues han sido 74 días. Yo creo que de los 74 días más felices de mi vida, pasó de todo, no me sorprendió nada. No he perdido la capacidad de sorprenderme, pero sucedieron puras cosas buenas”, afirmó.

El Golden Boy, además, indicó: “Este personaje de entrar a una granja, lo vestí, lo preparé, lo coloreé, medí mis niveles de tolerancia, de empatía que yo sé que me iban a servir de mucho”.

Adame también aseguró que en muchas ocasiones no hizo lo que sentía y gracias a esto logró superar situaciones que fueron complicadas. “Hice lo correcto y funcionó. Mis respetos y admiración para todos y cada uno de mis compañeros. De verdad les agradezco toda su empatía, todo lo que hicieron conmigo. Hubo momentos en los que era más atacado para sacarme, pero lo logré”, añadió.

Para el mexicano este no es un triunfo solamente suyo, sino también del público que lo siguió y lo respaldó en el reality La Granja VIP.

