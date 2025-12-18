Lina Luaces recuerda su participación en el Miss Universo 2025

Lina Luaces, quien representó a Cuba en el Miss Universo 2025, le confesó a Clarissa Molina cómo se sintió en el certamen de belleza celebrado en Tailandia y que ha representado una de sus experiencias más importantes en la vida.

En una entrevista con Clarissa Molina, la modelo estadounidense de raíces cubanas dijo que tuvo una conexión muy especial con candidatas latinas y que siente que este concurso es un antes y después en su vida.

En la conversación contó que una candidata que ella creía que era su amiga comenzó a rodar el rumor de que tenía a un maquillista escondido en el cuarto, algo que asegura no fue real.

Para Lina Luaces estos comentarios fueron lamentables, debido a que se preparó arduamente para su estilismo.

También recordó el momento en el que Fátima Bosch se enfrentó a Nawat Itsaragrisill, luego de que la llamara tonta.

Para la hija de Lina Luaces fue lamentable que muchos usuarios en las redes sociales la criticara por presuntamente no levantarse y retirarse en apoyo a la reina mexicana de belleza.

“Yo grito no cuando (Nawat) llama a seguridad”, bromeó.

La joven lamentó que en redes sociales muchos hayan critcado a las participantes que no se levantaron para apoyar a Fátima Bosch. “Yo me paré y tu puedes escuchar en el video cuando yo grito no”, comentó.

Para Lina Luaces no se debió señalar a las mujeres que quisieron participar en este certamen de belleza, bien sea por el tiempo que vistieron para la organización del evento.

En otra parte de la entrevista, resaltó que este fue un grupo muy unido, debido a quen durante semanas compartieron intensos momentos.

