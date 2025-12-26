Lina Luaces dijo que le dolió que aseguraran que compró la corona del Miss Cuba

Lina Luaces, modelo estadounidense de raíces cubanas, habló de su participación en el Miss Universo y de cómo le afectaron algunas críticas en su contra.

La hija de Lili Estefan comentó que una de las cosas que la hizo sentir mal fue que dijeran que compró la corona del Miss Cuba.

“Eso me dolió. Yo nunca he hablado de esto, sé que la gente va a pensar lo que quiera pensar, pero me esforcé tanto por tanto tiempo para lograr algo sola”, reconoció en el podcast Porque lo dice tu madre.

La joven, quien logró entrar en el top 12 del concurso, afirmó que su familia le advirtió que si entraba al Miss Cuba la iban a señalar, pero ella siguió adelante, pues era un sueño que quería cumplir como mujer.

Mencionó también que quienes conocen a su tío Emilio Estefan saben que él no intervendría de esa manera ni pagaría por un título. “No va a pagar nada”, destacó.

Lina Luaces agregó: “Eso me dolió un poquito, pero solamente porque pensé en que trabajé tanto y la gente seguía sin ver mi valor”.

La modelo explicó que uno de los grandes aprendizajes que logró con este hecho fue que su felicidad no va a depender de los comentarios que haga la gente en las redes sociales.

“Mi familia sabe el esfuerzo que yo hice y yo puedo dormir por las noches tranquilita porque yo hice esto solita. Sé que va a haber comentarios como que soy mentirosa, pero si les hace dormir mejor pensar que yo compré la corona, pero yo no lo hice y mi familia jamás haría algo así”, comentó.

La presión que sintió por este tema fue tan fuerte que hubo un momento en el que pensó renunciar a la posibilidad de participar en el Miss Universo, pero entendió que ella no es lo que decía la gente en redes sociales.

