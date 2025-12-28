Messi vs. Cristiano en 2025: cifras, títulos y la carrera por los 1,000 goles

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aún siguen siendo referentes en el fútbol mundial tras más de una década, siendo los máximos goleadores de todos los tiempos. En 2025, ya con 38 y 40 años respectivamente, ambos continúan siendo protagonistas del panorama global, aun cuando militan fuera de las principales ligas europeas.

A lo largo del año, el delantero argentino del Inter Miami acumula 46 goles, mientras que el atacante del Al-Nassr suma 40 anotaciones.

Messi, además, aportó 28 asistencias en los 54 partidos que disputó, alcanzando un total de 74 participaciones directas en goles.

El capitán de la selección argentina también cerró la temporada con dos nuevos títulos, la Conferencia Este y la MLS Cup, ampliando su récord como el futbolista más ganador de la historia. De sus 46 tantos, 43 llegaron con la camiseta del Inter Miami y tres con la Albiceleste.

Cristiano Ronaldo, por su parte, todavía tiene un compromiso pendiente, pero hasta ahora registra 40 goles y cuatro asistencias en 45 encuentros. Ocho de esas anotaciones fueron con la selección de Portugal, con la que se consagró campeón de la UEFA Nations League, y las restantes 32 las consiguió con el club saudí, donde busca levantar su primer trofeo.

Gracias a su doblete del pasado 27 de diciembre, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting alcanzó la barrera de los 40 goles en un año calendario por decimocuarta vez en su carrera, superando a Messi, quien lo logró en 13 ocasiones.

Ambos astros continúan, además, en la persecución de la histórica marca de los 1,000 goles: Cristiano Ronaldo suma 956 tantos, mientras que Lionel Messi acumula 896.

