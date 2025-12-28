‘Quiero volar aún más lejos’: el deseo de Alicia Machado para el 2026
Alicia Machado subió un mensaje a su cuenta en Instagram a propósito de la Navidad y el Año Nuevo
La actriz venezolana Alicia Machado se ha mostrado muy conmovida por la Navidad y el Año Nuevo, por lo que ha dejado un mensaje en su cuenta en Instagram para sus seguidores.
En una reciente publicación, la Miss Universo 1996 dijo: “Mis amigos y compañeros de este camino que hemos decidido recorrer juntos, hacia una vida en equilibrio, sanando mente y cuerpo, y buscando cada día nuestra mejor versión. Hoy los invito a transformar hábitos con conciencia, a elegir pensamientos positivos y a caminar con un corazón lleno de fe y esperanza. La Navidad 🎄 nos regala ese momento sagrado de pausa y reflexión profunda, donde recordamos quiénes somos y hacia dónde queremos ir”.
Además de esto, señaló: “Este nuevo año llega con una certeza en mi alma: quiero volar aún más lejos, atreverme a soñar en grande, incluso con metas extraordinarias que todavía no me he planteado, pero que sé que me están esperando. Todo desde mi esencia, desde mi alma de artista, creativa y reina, fiel a mi verdad y a mi propósito. Les deseo una feliz Navidad 🎁 y un feliz Año Nuevo 2026, lleno de evolución, prosperidad, armonía, salud y amor propio. Que cada día sea una oportunidad para crecer, crear y reinventarnos”.
Varios de los seguidores de Alicia Machado reaccionaron a esta publicación con comentarios como: “Te quiero siempre, gracias por ser luz por siempre Alicia”, “Amén”, “Fabulosa”.
La artista está en estos momentos en España, en donde cumple con varios compromisos profesionales. Sin embargo, no ha dejado de compartir contenido para seguir cerca del numeroso público que tiene en las redes sociales.
Sigue leyendo:
· Alicia Machado cuestiona por qué solo ella habla de su romance con Ricardo Arjona
· Alicia Machado dice el temor más grande que ha tenido como mujer
· Alicia Machado habla de su retiro de los realities