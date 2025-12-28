Reprenden a Bad Bunny por tocar una estela en el Museo Nacional de Antropología de México

El cantante puertorriqueño Bad Bunny recibió una reprimenda por parte del personal del Museo Nacional de Antropología (MNA) de México, donde ofreció varios conciertos como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’.

El astro boricua visitó varios lugares turísticos entre ellos el Museo Nacional de Antropología tras concluir sus presentaciones en Ciudad de México. El cantante publicó en sus historias de Instagram parte de su recorrido por el museo e incluyó una foto en la que aparece tocando con su mano una estela. Una de las normas más importantes del museo es no tocar ninguna de las piezas exhibidas debido a que pueden dañarse irreparablemente y se debe preservar el valor histórico de los objetos que se encuentran en ese lugar.

Tras la difusión de esta imagen el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció a través de la red social X indicando que el personal del museo le reiteró al cantante que no podía tocar las piezas históricas.

“Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, escribió el INAH.

El hecho de que Bad Bunny haya tocado una pieza de alto valor histórico, a pesar de la regla explícita de no hacerlo, causó mucha controversia en redes sociales. El artista fue criticado por no seguir la norma del museo y poner en riesgo la integridad de las piezas.

El INAH explicó que la visita de Bad Bunny al museo se realizó el 17 de diciembre y durante el recorrido estuvo acompañado por el personal del museo. “Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, reiteró el instituto. El artista puertorriqueño no se ha pronunciado con respecto a la polémica.

Bad Bunny ofreció ocho conciertos en el estado GNP Seguros de Ciudad de México como parte de su gira “Debí tirar más fotos”. Tras cumplir con sus conciertos, el intérprete de “Baile inolvidable” compartió en su cuenta de Instagram que durante su estancia visitó la lucha libre y también la Casa Azul, donde vivió la artista Frida Kahlo.

