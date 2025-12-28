Últimos días para recargar la MetroCard: qué pasará con el saldo y cómo funcionará el sistema OMNY
Grandes ciudades usan sistemas de pago sin contacto en su transporte público. En Estados Unidos, San Francisco adoptó este modelo a principios de este año
La MetroCard, símbolo cotidiano del transporte público de Nueva York durante más de tres décadas, entra en la recta final de su historia. A partir del 31 de diciembre, los pasajeros ya no podrán comprar ni recargar la tradicional tarjeta dorada, que será retirada progresivamente en favor del sistema OMNY, el método de pago sin contacto que la Autoridad Metropolitana de Transporte despliega desde 2019, informó Associated Press.
Qué pasará con el saldo de la MetroCard
Aunque el 31 de diciembre será el último día para recargar o adquirir nuevas MetroCards, las tarjetas existentes seguirán funcionando durante un tiempo adicional, lo que permitirá a los usuarios agotar el saldo restante.
La MTA señaló que el cambio será gradual para evitar que los pasajeros pierdan dinero ya cargado en sus tarjetas.
Cómo funciona OMNY
OMNY permite pagar el pasaje simplemente acercando una tarjeta bancaria, un teléfono móvil o un dispositivo inteligente al lector del torniquete o del autobús.
Para quienes no deseen usar tarjetas de crédito o celulares, existe la opción de adquirir una tarjeta OMNY recargable, que cumple una función similar a la MetroCard, pero sin banda magnética.
Según datos citados por Associated Press, más del 90% de los viajes en metro y autobús en Nueva York ya se pagan mediante el sistema “tap-and-go”, lo que aceleró la decisión de retirar definitivamente la MetroCard.
Un cambio alineado con otras grandes ciudades
Ciudades como Londres y Singapur llevan años utilizando sistemas de pago sin contacto en su transporte público. En Estados Unidos, San Francisco adoptó este modelo a principios de este año, sumándose a Chicago y otras grandes urbes, destacó AP.
