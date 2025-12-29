Anthony Hopkins celebra 50 años de sobriedad: “La vida es mucho mejor”

El famoso actor Anthony Hopkins celebra uno de sus mayores logros: 50 años de sobriedad. A dos días de cumplir 88 años, el actor de éxitos como ‘Hannibal’ o ‘The Father’ recurrió a sus redes sociales para recordar el momento en el que decidió elegir cuidar su vida y darle fin a los comportamientos autodestructivos que tuvo durante varios años.

Hopkins recordó el momento exacto cuando decidió dejar el alcohol, luego de un accidente de auto que tuvo mientras conducía en estado de ebriedad. “Conduje mi coche en estado de ebriedad. Así fue. Pero eso me permitió saber que, en ese punto, estaba pasándolo demasiado bien. Eso se llama alcoholismo”, rememoró el actor.

El actor aseguró que “la vida es mucho mejor” desde que dejó de beber e invitó a quienes enfrentan problemas similares a “elegir la vida en vez de lo contrario”.

La lucha de Hopkins contra el alcoholismo forma parte de sus memorias We Did Ok, Kid, que se publicará próximamente. En el libro Hopkins recordó que el 29 de diciembre de 1975 tuvo una especie de epifanía.

“Oí una voz que me preguntó: ‘¿Quieres vivir o morir?’. Respondí: ‘Quiero vivir’. El deseo de beber desapareció. Eso fue a las 11 de la mañana”, dijo el actor.

Hopkins acudió a terapia y con mucho apoyo logró superar la adicción hace 50 años. “Sin presumir, pedí ayuda y hace 50 años fue el final”, reflexiona en el video.

El actor habla en sus memorias sobre cómo tuvo una infancia difícil, llena de maltrato verbal y físico. “Me llamaban Dennis el Tonto y uno de mis maestros me consideraba inepto”, recuerda.

Hopkins aseguró que el whisky se convirtió en su “comida favorita” y justificaba el consumo siguiendo el ejemplo de sus ídolos del cine.

El excesivo consumo de alcohol comenzó a afectar su vida familiar y su matrimonio con Petronella Barker. Su matrimonio llegó a su fin tras episodios de depresión, discusiones y alejamiento.

“Nunca había sido violento, pero ese día sentí tal repulsión que temí por ella y por mí”, confesó el actor. También confesó que se rompió contacto con su exesposa y su hija Abigaíl.

“Es el hecho más triste de mi vida y mi mayor pesar”, dice el actor. Sin embargo, reconoce algo importante. “Estoy absolutamente seguro de que habría sido peor si me hubiera quedado”.

