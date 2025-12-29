Anthony Joshua resulta herido en accidente de tránsito en Nigeria que dejó dos muertos

El boxeador británico de ascendencia nigeriana Anthony Joshua sufrió heridas este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó un saldo de dos personas fallecidas en el estado de Ogun, al suroeste de Nigeria, confirmaron a EFE autoridades de seguridad vial.

El portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) en Ogun, Afolabi Odunsi, detalló que el siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, cuando el vehículo todoterreno en el que se desplazaba Joshua impactó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun. No obstante, precisó que el excampeón mundial “se encuentra fuera de peligro”.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario local The Punch, Joshua viajaba como pasajero en un Lexus junto a otra persona en la parte trasera del automóvil. El conductor y un acompañante que iban en la parte delantera fallecieron tras el choque, mientras que el equipo de seguridad del púgil circulaba en un vehículo que iba detrás.

Joshua, de 36 años, se encontraba en Nigeria tras su reciente combate del pasado 19 de diciembre ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, a quien derrotó por nocaut en el sexto asalto. El peso pesado había regresado al ring luego de una inactividad de 15 meses y se prevé que el próximo año enfrente nuevamente a su histórico rival, Tyson Fury.

Hijo de padre británico y madre nigeriana, Joshua residió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó al Reino Unido con su familia. Aunque inicialmente destacó en atletismo y fútbol americano, comenzó su carrera en el boxeo a los 18 años.

Su consagración llegó en 2012, cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en la categoría de más de 91 kilos, lo que marcó el inicio de su trayectoria profesional. Desde entonces, Joshua acumula 32 peleas, con 29 victorias —26 por nocaut— y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

–Bronca en la NBA: New Orleans Pelicans y Phoenix Suns protagonizan violenta trifulca

–Terence Crawford se retira invicto del boxeo: “Me voy como un grande, sin nada más que demostrar”

–Jake Paul confiesa que David Benavídez es el único boxeador al que evitaría enfrentar