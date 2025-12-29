Argentino Lucas Ocampos sufre una parálisis facial en México

El futbolista argentino Lucas Ocampos, presentó una parálisis facial, según informó el Club de Futbol Monterrey, por lo que será baja del equipo para la pretemporada del Clausura 2026.

Este domingo 28 de diciembre, el conjunto regiomontano compartió un comunicado en el que explicó la situación de salud del futbolista.

Rayados explicó que Lucas Ocampo fue diagnosticado con parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ante este diagnóstico, el jugador argentino deberá guardar reposo durante siete días, mientras el cuerpo médico evaluará diariamente su evolución clínica para determinar el momento en que podrá reincorporarse a los entrenamientos grupales y recuperar su forma deportiva.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”, se lee en el comunicado.

¿Cuál es el estado de salud de Lucas Ocampo?

Según el comunicado de Rayados de Monterrey, Ocampos fue examinado por un especialista para establecer el tratamiento adecuado, y su progreso será monitoreado bajo criterios médicos estrictos. La entidad subraya que el retorno deportivo del atacante dependerá exclusivamente de la evolución registrada durante este periodo inicial de reposo.

La situación médica de Ocampos tiene repercusiones directas en la preparación de Rayados Monterrey de cara a la Copa Pacífica, torneo amistoso que se disputará en Guadalajara. De acuerdo con la información oficial, el delantero quedó descartado para el viaje y no será considerado para el encuentro frente a la Universidad de Guadalajara ni para los posibles compromisos ante Atlas o Chivas, en caso de avanzar en el certamen.

Además de los efectos inmediatos en la pretemporada, la recuperación de Lucas Ocampos genera incertidumbre sobre su participación en la Jornada 1 de la liga mexicana ante Toluca.

El cuerpo técnico de Rayados Monterrey evaluará el estado físico del jugador a lo largo de la semana antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en el primer partido del campeonato, dado que la prioridad es preservar la salud del futbolista.

DURO PRESENTE PARA LUCAS OCAMPOS.



Rayados de Monterrey confirmó en un parte médico que sufre una "parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral". El crack ex-River mostró en redes sociales como viene atravesando el reposo…

