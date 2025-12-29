FIFA recibe más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

La FIFA informó este lunes que recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026 durante la fase de venta abierta iniciada el pasado 11 de diciembre, una cifra sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el organismo rector del fútbol, las peticiones llegaron desde más de 200 países y superan en 30 veces la cantidad de boletos disponibles. Además, el volumen de solicitudes es 3,4 veces mayor que el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones previas del torneo desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la respuesta registrada en los primeros 15 días de venta refleja el enorme interés global que ha generado la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esta demanda, que supera ampliamente la oferta, demuestra la pasión que despierta el fútbol en todo el planeta. No hay duda de que viviremos un evento histórico en Norteamérica, capaz de reunir a personas de todo el mundo en una celebración sin precedentes”, señaló Infantino durante su intervención en el World Sports Summit, celebrado en Dubái.

La FIFA recordó que el actual proceso de solicitud de entradas permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero a las 11:00 a.m. (ET). Una vez cerrado, se realizará un sorteo para asignar los boletos, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades entre los aficionados. Aquellos que no resulten seleccionados podrán participar en futuras fases de venta.

El organismo también confirmó que los precios se mantendrán sin cambios durante esta etapa y que los seguidores de las selecciones clasificadas tendrán acceso a una categoría especial, con entradas desde 60 dólares para cualquiera de los 104 partidos, incluida la final.

El Mundial de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos. Será la primera edición con 48 selecciones y un total de 104 encuentros, consolidándose como la Copa del Mundo más grande de la historia.

