Barcelona recupera a Ronald Araujo en un entrenamiento abierto antes del derbi catalán

El defensa uruguayo Ronald Araujo volvió este lunes a entrenarse con el Barcelona tras más de un mes de ausencia y fue la principal novedad en la sesión a puertas abiertas celebrada en el Estadio Johan Cruyff, con la que el equipo inició la preparación del derbi catalán del próximo sábado frente al Espanyol.

El central, que había estado apartado por motivos de salud mental luego de la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre, trabajó al mismo ritmo que el resto del plantel ante 5,530 aficionados que asistieron a la práctica en una fría jornada invernal, informó el club azulgrana.

Pese a su regreso a la dinámica del grupo tras perderse siete encuentros entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League, la presencia de Araujo en el derbi aún no está asegurada. Pau Cubarsí y Gerard Martín aparecen como las principales opciones para el centro de la zaga, con Jules Koundé y Eric García como alternativas.

También se reincorporó a los entrenamientos el mediocampista Pedri, ausente en el último compromiso ante el Villarreal debido a molestias en los isquiotibiales, según explicó el técnico Hansi Flick. El canario apunta a volver al once titular frente al Espanyol.

En tanto, Jules Koundé, que había sido sustituido por precaución en el segundo tiempo ante el Villarreal, completó la sesión con normalidad y estará disponible para el próximo partido. Distinta es la situación de Dani Olmo, quien continúa siendo duda tras sufrir una luxación en el hombro izquierdo ante el Atlético de Madrid y no participar en uno de los ejercicios con balón.

Los futbolistas más ovacionados por el público fueron Lamine Yamal, junto a Pedri y Raphinha, en una jornada marcada por la amplia presencia de familias y niños en las gradas.

Las únicas ausencias fueron las de Gavi, que sigue recuperándose de una operación en la rodilla, y Andreas Christensen, quien sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la previa del duelo ante el Villarreal.

