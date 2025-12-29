Hallan cuerpo en relación con nadadora desaparecida tras posible ataque de tiburón en California

El cuerpo de una mujer en California fue encontrado en Davenport Beach, una zona cercana al punto donde se reportó la desaparición de una nadadora la semana pasada tras un supuesto ataque de tiburón, informaron las autoridades del condado de Santa Cruz.

Aunque las autoridades mantienen trabajos de coordinación entre las oficinas del Sheriff de los condados de Santa Cruz y Monterey, la familia confirmó la identidad de Erica Fox, de 55 años, quien fue vista por última vez el pasado 21 de diciembre en Lovers Point, Pacific Grove.

“Los familiares identificaron el cuerpo como Fox, basándose en la ropa que vestía”, señaló el padre de Fox en declaraciones ofrecidas al medio local KSBW.

De acuerdo con reportes de los allegados, la mujer utilizaba un dispositivo de seguridad consistente en un brazalete antitiburones en el tobillo al momento del incidente.

Detalles del incidente marítimo

La desaparición de Fox activó las alertas de emergencia después de que personas presentes en la zona reportaran un encuentro con fauna marina. Una declaración conjunta de la Guardia Costera y las ciudades de Pacific Grove y Monterey, dos testigos afirmaron que la nadadora podría haberse topado con un tiburón.

Entretanto, un oficial de la Guardia Costera acotó que una de las personas presentes informó haber visto a un ejemplar de tiburón con un cuerpo antes de perderse en la profundidad del agua.

Las labores de rescate se extendieron durante la semana pasada por más de 15 horas, abarcando una superficie de 84 millas náuticas cuadradas. Sin embargo, ante la falta de resultados iniciales, se tomó la decisión de suspender la búsqueda activa.

Los funcionarios locales ordenaron el cierre temporal de Lovers Point Beach, McAbee Beach y San Carlos Beach como medidas de seguridad. Estas áreas permanecieron restringidas al público hasta el martes pasado para prevenir nuevos incidentes.

Con información de ABC News

