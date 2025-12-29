La FIFA confirma a Dubái como anfitrión de los premios The Best 2026

La FIFA confirmó este lunes que Dubái será la sede de la ceremonia de los premios The Best 2026, anuncio realizado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante su participación en la World Sports Summit, celebrada en el emirato.

Durante su intervención, Infantino detalló que la entidad alcanzó un acuerdo para que la ciudad emiratí acoja la gala en la que se reconocerá a los mejores futbolistas, entrenadores y equipos del mundo, elegidos a través de la votación de capitanes y seleccionadores de selecciones nacionales, además de aficionados y medios de comunicación.

“Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado para rendir homenaje a los mejores jugadores, técnicos y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, expresó el dirigente, apenas un día después de la celebración de los Globe Soccer Awards 2025 en la misma ciudad.

La edición más reciente de los premios The Best se celebró el pasado 16 de diciembre en Doha, donde el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, fue elegido como el mejor jugador del año, mientras que la mediocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí, se llevó el galardón por tercer año consecutivo.

