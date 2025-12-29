Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti dan un paseo romántico en Los Ángeles

Leonardo DiCaprio, actor estadounidense, fue visto junto a su novia, la modelo Vittoria Ceretti haciendo unas compras después de Navidad en la ciudad de Los Ángeles.

En fotos captadas por paparazzis se vio a la pareja compartir de forma romántica mientras caminaban por Melrose Place, una concurrida zona comercial el pasado 27 de diciembre, según los datos publicados por el medio TMZ.

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti en la ciudad de Los Ángeles. Crédito: Grosby Group

Leonardo DiCaprio fue captado derrochando amor con su novia. Crédito: Grosby Group

En la publicación indicaron que el también productor de cine y su novia disfrutaron en un café local y luego pasaron por APC, una marca de moda francesa de alta gama.

Leonardo DiCaprio y su novia estuvieron bajo perfil en Los Ángeles. Crédito: Grosby Group

La estrella de Hollywood y la modelo italiana se conocieron a mediados de 2023. Aunque se vieron por primera vez en el Festival de Cannes, el flechazo real ocurrió en Ibiza, donde fueron grabados juntos en una fiesta.

Su relación es bastante mediática y especial, debido a que ella rompió una importante “regla”, ya que muchos decían que DiCaprio solo salía con menores de 25 años, pero Vittoria tiene 27 años, y siguen juntos y felices.

Un punto clave fue cuando Vittoria empezó a viajar con la madre de DiCaprio, Irmelin . Han sido vistas juntas en museos y cenas, lo que en el círculo del actor es una señal de máxima confianza.

A lo largo de 2024 y 2025, han enfrentado rumores de todo tipo (desde compromisos hasta rupturas). Ella rompió su silencio en una entrevista para Vogue explicando que su relación se basa en la “confianza y la falta de celos” , definiendo su vínculo como algo real y protector.

Generalmente comparten en Italia, en donde han sido vistos disfrutando de salidas al aire libre y momentos especiales en su noviazgo.

