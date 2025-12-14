Leonardo DiCaprio revela por qué no quiere dirigir una película: “¿Por qué lo haría?'”

El aclamado actor Leonardo DiCaprio reveló que no tiene planes de dedicarse a la dirección de películas luego de su sólida carrera en la actuación.

DiCaprio, quien fue elegido como artista del año por la revista TIME, tuvo una sincera charla con el director Martin Scorsese durante el evento Un año en TIME de la revista TIME en la ciudad de Nueva York el 10 de diciembre. En esa conversación, DiCaprio explicó que no considera incursionar en la dirección porque no cree que pueda igualar la calidad de dirección que ha hecho Martin Scorsese a lo largo de su carrera.

“Algunas personas me han preguntado si quiero dirigir. Yo les respondo: ‘Nunca querría dirigir. Nunca podría hacer nada parecido a lo que hace Martin Scorsese. ¿Por qué lo haría?’”, explicó DiCaprio, de 51 años.

En ese sentido el actor confesó que le hubiese gustado observar más de cerca el trabajo de dirección en varios de sus proyectos pasados.

“Interpretas a estos personajes, intentas adentrarte en lo más profundo de su alma tanto como puedas. Y me hubiera encantado ser mucho más voyeur… ver lo que haces (Scorsese) detrás de la cámara”, dijo. “Si miro hacia atrás, me habría encantado observar mucho más ese proceso detrás de la cámara”, añadió el ganador del Oscar.

Leonardo DiCaprio ha dejado en claro la admiración que siente por Martin Scorsese, con quien ha trabajado en un total de seis películas durante toda su carrera. Según explicó, durante meses se preparan y discuten el guion antes de iniciar el rodaje, lo que describe como un “gran aprendizaje”.

“Creo que ese ha sido nuestro proceso en gran medida, trabajar juntos… la capacidad de casi tener un debate durante meses antes y muchas preguntas, y mucho juego de abogado del diablo sobre una forma de abordar las cosas que pueden no ser la dirección más obvia”, dijo. “Estamos haciendo eso en la nueva película que estamos haciendo ahora, pero ha sido absolutamente una de las experiencias de aprendizaje más profundas”.

DiCaprio y Scorsese han trabajado juntos en varias películas como ‘El Aviador’, ‘Pandillas de Nueva York’, ‘La Isla Siniestra’, ‘El Lobo de Wall Street’, “Killers of the Flower Moon”, entre otros títulos.

Sigue leyendo:

Leonardo DiCaprio está “bajando un poco el ritmo” tras décadas en Hollywood La nueva película de Leonardo DiCaprio reunió $22 millones de dólares en su estreno

Leonardo DiCaprio: a sus 50 años, el actor redefine su carrera con mayor selectividad