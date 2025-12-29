¿Mamdani será el alcalde número 111 ó 112 en la historia de Nueva York?

Cuando Zohran Mamdani jure como alcalde de Nueva York el 1 de enero de 2026, la ceremonia podría estar marcada por una pregunta inesperada pero cargada de simbolismo histórico: ¿será el alcalde número 111 o el 112 de la ciudad?

Durante décadas, los registros oficiales y los principales medios han sostenido que el cargo seguirá la numeración que hoy ostenta Eric Adams, quien suele presentarse como el alcalde 110. Sin embargo, documentos manuscritos del siglo XVII encontrados recientemente en los archivos municipales sugieren que el conteo ha estado equivocado durante siglos.

Según se detalla en un artículo publicado por Ghotamist, el descubrimiento fue realizado por Michael Lorenzini, investigador del Departamento de Registros de la Ciudad de Nueva York, tras revisar documentos originales conocidos como el Mayor’s Court Minute Book.

En esas páginas, conservadas en el despacho del secretario del condado de Nueva York, aparecen actas judiciales de 1674 presididas por el entonces alcalde Matthias Nicolls. Ese detalle resulta crucial, porque hasta ahora la historia oficial reconocía a Nicolls solo por un mandato, ejercido entre 1671 y 1672.

Las actas confirman que Nicolls regresó al cargo entre 1674 y 1675, lo que lo convierte no solo en el sexto, sino también en el octavo alcalde de Nueva York. Dado que los alcaldes con mandatos no consecutivos se cuentan 2 veces, al igual que ocurre con los presidentes de Estados Unidos, la omisión de ese segundo período provocó un desfase en toda la numeración posterior. En otras palabras, todos los alcaldes después de Nicolls han sido mal numerados.

“El punto de partida era simple: ¿Mamdani será el 111 o el 112?”, escribió Lorenzini en una entrada del blog oficial del Departamento de Registros. “Lo único seguro es que no será el 111”. Según su análisis, al corregirse el error histórico, Mamdani debería asumir como el alcalde número 112 de la ciudad.

Mamdani tendrá la decisión de cambiar el número de alcalde de Nueva York que él ejercerá. (Foto: Evan Vucci/AP)

Un error colonial que altera 5 siglos de historia política

La investigación de Lorenzini se intensificó luego de que el medio mencionado anteriormente publicara un informe sobre una posible equivocación en la lista oficial de alcaldes. Esa nota se basó en el trabajo previo del historiador Paul Hortenstine, radicado en Washington, D.C., quien detectó referencias al segundo mandato de Nicolls mientras investigaba los vínculos de los primeros alcaldes neoyorquinos con la esclavitud.

Hortenstine halló menciones a Nicolls en documentos del gobernador colonial Edmund Andros fechados en 1675, lo que no cuadraba con el período oficialmente reconocido. A partir de allí, otros textos reforzaron la hipótesis de un mandato adicional nunca incorporado a los registros oficiales de la ciudad. “Si puedes llegar a los documentos originales, deja de ser un rumor y se convierte en prueba histórica”, explicó Lorenzini, al describir la importancia de trabajar con fuentes primarias.

El caso de Nicolls también arroja luz sobre un pasado incómodo. Proveniente de una familia que poseía grandes extensiones de Long Island, el alcalde fue propietario de esclavos, un hecho que, según historiadores, refleja la profunda conexión de la Nueva York colonial con la esclavitud. “No debería sorprendernos que la ciudad haya estado involucrada con la esclavitud desde su fundación”, señaló Robert Snyder, historiador oficial de Manhattan y profesor en la Universidad Rutgers, quien elogió los esfuerzos por revisar críticamente la historia política local.

Lo más llamativo es que el error no es nuevo. Ya en 1935 se había señalado la existencia del segundo mandato de Nicolls, aunque la observación pasó prácticamente desapercibida. En 1982, el profesor Kenneth Scott, del Queens College, volvió a documentar el hallazgo, y en 1989 el bibliotecario estatal Peter R. Christoph publicó un ensayo afirmando que incluso el entonces alcalde Ed Koch estaba mal numerado. “Él no era el 105, sino el 106”, escribió Christoph, subrayando que el fallo se arrastraba desde el siglo XVII.

Las listas de alcaldes comenzaron a sistematizarse a mediados del siglo XIX, y recién en 1921 el Green Book, la guía oficial del gobierno municipal, incluyó un listado formal. Ninguna de esas publicaciones reconoció el segundo mandato de Nicolls. Aun así, existe un precedente para corregir la historia: en 1937 se añadió retroactivamente al alcalde Charles Lodwick a la lista oficial.

La pregunta ahora es quién hará el ajuste. Aunque Adams podría corregir el conteo antes de dejar el cargo, su administración ha señalado que la decisión quedará en manos del próximo gobierno. Hasta el momento, un portavoz de Mamdani no ha respondido a las solicitudes de comentarios de diversos medios que le piden aclare la situación.

Más allá del número exacto, historiadores como Hortenstine creen que el debate ofrece una oportunidad única. Reconocer el error no solo corregiría una cifra, sino que permitiría contar una historia más honesta sobre los orígenes de Nueva York y su liderazgo. Si Mamdani decide asumir como el alcalde 112, no sería solo un gesto simbólico, sino un acto de reconciliación con la historia de la ciudad.

