Marjorie de Sousa rompe en llanto al hablar de Venezuela 

La actriz venezolana Marjorie de Sousa lloró al hablar de la situación que se vive en su país, que durante años ha estado sumido en una coyuntura política, social y económica.

“La verdad es que anoche justamente me puse a llorar y le dije a Diosito que nos permita ser libres y ojalá que muchas familias se separaron puedan volver a juntarse. Ojalá puedan volver a ver novelas venezolanas porque eran espectaculares”, comentó entre lágrimas la artista en una entrevista con el programa Despierta América.

En la conversación, la famosa destacó que los venezolanos son talentosos e inteligentes, pero muchos tuvieron que irse producto de la crisis que hay en su nación.

“Hay tanta gente inteligente, con ganas de salir adelante y dar lo mejor que duele mucho ver que no se los permiten y los saquen de esa forma. Hablo por los colombianos, mexicanos, venezolanos que tienen ganas de seguir adelante y no se me hace justo que los saquen de esa forma”, explicó Marjorie de Sousa acerca de las medidas que han tomado países como Estados Unidos contra los migrantes.

Marjorie de Sousa habla de sus próximos proyectos

Esta entrevista también sirvió para conocer en qué está trabajando la recordada villana de telenovelas.

Uno de los proyectos que más la ha emocionado recientemente es con la grabación de Viva la Biblia, audiolibros para narrar el conjunto de libros canónicos.

“Me pasó algo muy loco porque estaba viendo justo algo de la Biblia hace unos días y me dice mi mánager ‘vas a hacer un personaje de la Biblia’ y yo dije ‘wow, ¿otra vez?’ porque ya yo había hecho el personaje de María Magdalena”, comentó.

Explicó que este proyecto es una manera en la que Dios se comunica con ella para decirle que siempre estará a su lado.

