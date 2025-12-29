Nuevo ataque de EE.UU. a lancha en el Pacífico deja dos muertos

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes la destrucción de una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, durante el operativo denominado “Lanza del Sur”. Según el organismo, los dos tripulantes de la embarcación murieron durante el ataque.

En un video difundido en la cuenta oficial del Comando Sur en X, se observa la intervención que, según las autoridades estadounidenses, se realizó en aguas internacionales.

La dependencia calificó a los fallecidos como “narcoterroristas” y precisó que la acción fue autorizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

Este operativo se suma a más de 30 similares realizados por Estados Unidos en los últimos meses, en los que han sido destruidas lanchas y han muerto más de cien personas, aunque las autoridades no han detallado la identidad de los tripulantes ni la cantidad de drogas incautadas o destruidas.

La campaña estadounidense ha generado controversia internacional. Una familia colombiana, representada por el abogado del presidente Gustavo Petro, denunció que un pescador murió durante un ataque previo de este tipo, lo que ha despertado críticas sobre el impacto de los operativos en civiles.

El ataque se produce una semana después de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien instó al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a dejar el poder y, además, criticó al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó de “alborotador”.

El Comando Sur reafirmó que sus operaciones están destinadas a combatir el narcotráfico en aguas internacionales y que los operativos se realizan siguiendo las órdenes de las autoridades estadounidenses correspondientes.

Con información de EFE.

