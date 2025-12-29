Qué pasará con los pagos de cupones SNAP en 2026

El programa de asistencia alimentaria SNAP, conocido como ‘cupones de alimentos’, entrará en 2026 con algunos de los cambios más importantes de los últimos años, que impactarán directamente a millones de familias en Estados Unidos y también a los presupuestos estatales.

Los tres cambios principales

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó un ajuste por costo de vida que aumentará los montos del beneficio en los 50 estados.

Para una familia de cuatro personas, el beneficio máximo será de $994 mensuales.

El beneficio mínimo subirá a $24, mientras que el límite de deducción por gastos de vivienda aumentará a $744, cifra que determina cuánto del costo de renta o hipoteca puede descontarse al calcular el apoyo total.

El segundo cambio se relaciona con la compra de comida poco saludable. Idaho, Utah, Indiana, Iowa, Arkansas, Florida y Oklahoma recibieron autorizaciones especiales que prohíben usar los beneficios de SNAP para adquirir refrescos, dulces y otros productos con alto contenido de azúcar, una medida orientada a mejorar la nutrición de los beneficiarios.

El tercer ajuste llega desde la llamada One Big Beautiful Bill, que modifica los requisitos de trabajo. A partir de 2026, las personas beneficiarias de 18 a 64 años deberán cumplir con 80 horas mensuales de trabajo o capacitación para mantener el apoyo, ampliando de forma considerable el grupo de personas sujetas a esta obligación.

Cambios que presionarán a los estados

Además de las nuevas reglas para los beneficiarios, los estados enfrentarán mayores costos administrativos.

“Los estados ahora tienen que cubrir el 75% de los costos administrativos del programa, en lugar del 50% anterior”, explicó Brandon Gregg, planificador financiero certificado (CFP) y asesor de BBK Wealth Management.

“Esto probablemente provocará que las reglas de elegibilidad se endurezcan, y los costos adicionales podrían reducir el personal disponible, lo que sin duda puede causar retrasos en el procesamiento, entre otros problemas”, añadió.

Por su parte, Marguerita Cheng, CFP y directora ejecutiva de Blue Ocean Global Wealth, señaló que también se están implementando otros ajustes clave dentro de SNAP, enfocados en modernización y acceso:

–Incremento de beneficios vinculado al Thrifty Food Plan (TFP, por sus siglas en inglés).

–Mejor acceso para estudiantes universitarios y adultos mayores.

–Programas piloto que ofrecen bonificaciones por comprar frutas y verduras.

–Modernización del sistema EBT, con algunos estados incorporando billeteras digitales y herramientas más sólidas de detección y prevención de fraude.

Un 2026 con más apoyo y más exigencias

Los nuevos montos representan un alivio financiero para muchas familias, pero los requisitos de trabajo más estrictos y la mayor carga para los gobiernos estatales podrían traducirse en criterios de elegibilidad más duros y demoras en la entrega de beneficios, marcando un año de transición complejo para uno de los programas sociales más importantes del país.

