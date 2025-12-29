Quiénes recibirán un crédito de $250 para pagar facturas de electricidad en enero

El aumento constante en los costos de servicios básicos y energía es uno de los factores que más presión ejerce sobre el presupuesto de los jubilados en Estados Unidos. Con ingresos fijos y gastos que no dejan de subir, muchos adultos mayores enfrentan dificultades para cubrir necesidades esenciales, especialmente durante el invierno, cuando el consumo de calefacción se dispara.

Nuevo apoyo de $250 para gastos de energía en Michigan

A partir del 1 de enero, los residentes de Michigan podrán recibir un nuevo pago único de $250 como parte del programa Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a ayudar a hogares de bajos ingresos a cubrir costos de calefacción y servicios públicos.

El beneficio será administrado por el Departamento del Tesoro del estado de Michigan y está dirigido a clientes de Consumers Energy, el proveedor de energía más grande del estado. La empresa pidió públicamente a los ciudadanos elegibles a solicitar el apoyo.

En su comunicado, señaló:

“El invierno de Michigan se acerca, y Consumers Energy está listo para ayudar a los clientes que puedan necesitar apoyo adicional para pagar sus facturas de calefacción esta temporada”.

Quiénes califican y cómo se entrega el pago

El crédito de $250 se aplicará automáticamente a las facturas de los clientes cuyos ingresos se encuentren 100% por debajo del nivel federal de pobreza.

Las personas que cumplan con los requisitos no necesitan haber presentado impuestos este año para acceder al beneficio.

Quienes deban iniciar su trámite pueden comunicarse al 2-1-1, donde organizaciones sin fines de lucro procesan solicitudes y aclaran dudas sobre la elegibilidad.

Un programa que opera en varios estados

LIHEAP no es exclusivo de Michigan. El programa funciona en diversos estados del país, con montos de ayuda que varían según la región:

-California: pagos de hasta $183, disponibles dos veces al año para apoyo de calefacción.

-Dakota del Norte: beneficios que pueden alcanzar hasta $1,100.

-Tennessee: pagos únicos que oscilan entre $174 y $750.

Estos apoyos buscan reducir la carga financiera que representan los servicios básicos.

Sigue leyendo:

–Beneficios fiscales del IRS para personas con discapacidades: lo que necesitas saber

–El costo oculto de las devoluciones navideñas: su grave impacto al medio ambiente y a tu cartera

–Cómo recibir el nuevo año sin padecer estrés financiero