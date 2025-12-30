Adolescente de 15 años muere tras tiroteo dentro de un edificio de viviendas en El Bronx

Un adolescente de 15 años murió y otro joven resultó herido de bala durante un tiroteo registrado el sábado dentro de un edificio de viviendas públicas en El Bronx, informaron autoridades y medios locales.

El ataque ocurrió poco antes de las 6:30 p.m. en un edificio del complejo Eastchester Gardens, ubicado en 1219 Adee Avenue, en el sector de Allerton, reportaron ABC 7 y PIX11.

De acuerdo con la policía, los disparos se produjeron en la escalera del séptimo piso.

La víctima fatal fue identificada como Eric Aitkin, residente de Waterbury, Connecticut, quien recibió un disparo en el pecho. Equipos de emergencia lo trasladaron al Hospital Jacobi en estado crítico, donde posteriormente fue declarado muerto, detallaron las autoridades a los medios locales.

En el mismo incidente, un adolescente de 14 años también resultó herido con un disparo en el brazo. La policía informó que fue localizado a pocas cuadras del lugar y llevado al mismo hospital, donde se encuentra en condición estable.

Vecinos del edificio aseguraron haber escuchado al menos tres disparos dentro del inmueble. Uno de ellos, Leon Stafford, relató que el tiroteo ocurrió prácticamente frente a su apartamento.

“Escuché tres fuertes estallidos”, dijo Stafford a PIX11 News, al explicar que al abrir la puerta vio a varios individuos corriendo escaleras abajo.

Stafford, quien trabaja como guardia de seguridad en un hogar de ancianos, expresó su preocupación por la violencia en la zona y la falta de sensación de seguridad dentro del complejo.

Afirmó que es común ver a jóvenes reunidos en los alrededores durante la noche y señaló que el barrio enfrenta problemas relacionados con pandillas y armas de fuego.

La Policía de Nueva York confirmó que está buscando a múltiples sospechosos y que, hasta el momento, no se han realizado arrestos. Las autoridades indicaron que continúan investigando el motivo del tiroteo y pidieron la colaboración del público, mientras esperan que cámaras de vigilancia del área ayuden a identificar a los responsables.

