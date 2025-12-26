Expiración de subsidios de salud afectará a millones de familias estadounidenses con el nuevo año

La inminente expiración de los subsidios de salud afecta duramente a millones de estadounidenses, programada para iniciar el 1 de enero de 2026. Desde Wisconsin hasta Nevada, beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible enfrentan aumentos insostenibles en sus primas, poniendo en riesgo su acceso a atención médica esencial.

Quedan unos cuantos días para que expiren los créditos fiscales mejorados de la era Covid que han ayudado a millones de estadounidenses a pagar sus cuotas mensuales de cobertura de la Ley de Atención Médica Asequible durante los últimos cuatro años. Su último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2025.

El Senado rechazó el 11 de diciembre dos propuestas para abordar el problema, en cambio, los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un paquete de atención médica emergente, pero que no incluye una extensión, lo que prácticamente condena a muchos estadounidenses a pagar costos de seguro mucho más altos en 2026.

La preocupación de los estadounidenses por la expiración de los subsidios

Para una pareja de Wisconsin, la pérdida de los subsidios de salud significa que tendrán que elegir un plan de seguro de menor calidad con un deducible más alto. Para una familia de Michigan, significa incluso prescindir por completo del seguro, mientras que una madre soltera de Nevada, el aumento la obligó a reducir sus compras de regalos de Navidad este año aun cuando estiró su presupuesto.

Chad Bruns, veterano militar de 58 años, tuvo que abandonar prematuramente su carrera como bombero debido a las lesiones en el brazo y la espalda que sufrió en el trabajo. Él y su esposa, Kelley, de 60 años, ambos jubilados, cortan su propia leña para reducir los gastos de electricidad en su casa en el condado de Sawyer, Wisconsin. Casi nunca comen fuera y casi nunca compran alimentos preparados, a menos que estén en oferta.

Sin embargo, señalan que con este incremento en su costo del seguro, aseguran que tendrán que ser todavía más estrictos con sus gastos. Chad explica en entrevista con The Associated Press que su cobertura bajo la ley de salud, que data del gobierno de Barack Obama es cada vez más cara y con peor cobertura.

Este año, los Bruns pagaban $2 al mes por un plan Oro de primer nivel con un deducible inferior a $4,000. Sin embargo, indica que sus ingresos son bajos y por ello, acceden a una gran cantidad de ayuda financiera del gobierno.

Con el fin de los subsidios, para 2026 ese mismo plan aumentará a unos $1,600 dólares por mes, una cifra que califica de “inalcanzable”, por lo que tendrán que cambiar a un plan bronce, cuyo deducible es de $15,000 dólares.

Ante la situación, Kelley Bruns dice sentirse preocupada porque si alguno de los dos sufriera algún problema de salud el próximo año, podrían declararse en bancarrota. Y explica que, si bien sus cuotas mensuales son bajas, de unos $25, su nuevo límite de gastos de bolsillo, de $21,000, representa casi la mitad de sus ingresos conjuntos.

“Tenemos que rezar para que no tengamos que operarnos ni someternos a ningún procedimiento médico del que no estemos al tanto”, dijo. “Sería devastador”.

Una familia que se prepara para quedarse sin seguro

Un caso más grave es el de la familia de Dave Roof, conformada por cuatro integrantes y que ha estado cubierta por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) desde que comenzó el programa en 2014. El titular de la familia asegura que la accesibilidad a los seguros en el mercado en aquel tiempo le ayudó a sentirse lo suficientemente cómodo como para fundar una pequeña compañía de producción musical y espectáculos en Grand Blanc, Michigan.

Mientras que su esposa, Kristin, también trabaja por cuenta propia como vendedora.

En este panorama, la cobertura les ha funcionado hasta ahora, incluso para atender un accidente de vehículo todo terreno que tuvo su hija de 21 años el año pasado.

Pero con la expiración de los subsidios que mantenían sus primas bajas, Roof, de 53 años, dijo que su plan de seguro de $500 por mes aumentará a por lo menos $700 por mes, junto con deducibles y costos de bolsillo en aumento.

Con ingresos conjuntos de aproximadamente $75,000 al año, el matrimonio asegura que el incremento en el costo de su seguro médico será inmanejable y por eso planean prescindir del seguro médico el próximo año, y pagarán en efectivo las recetas, los chequeos y cualquier otra necesidad que surja.

Roof dijo que su familia ya vive con poco dinero y que no han podido tener vacaciones juntos desde 2021. Actualmente, no ahorran dinero ni pueden hacer aportaciones para sus cuentas de jubilación. Así que, aunque renunciar al seguro es estresante, no tienen otra opción.

“El miedo y la ansiedad que esto nos causará a mi esposa y a mí son realmente difíciles de medir”, dijo Roof. “Pero no podemos pagar”.

El recorte a los regalos navideños

Por su parte, Katelin Provost va más allá, pues asegura que la clase media estadounidense ha pasado de sufrir una opresión a una “asfixia total”. En su caso, como una trabajadora social de 37 años de Henderson, Nevada y madre soltera de una niña de 4 años, explica que tiene un presupuesto ajustado para cubrir la vivienda, los alimentos y la guardería.

En cuanto a su seguro médico, indica que el pago de su cuota mensual de su seguro médico pasará de $85 a casi $750. Inicialmente decidió pagar ese costo más alto, pero ahora ha decidido reevaluarlo dependiendo de si los legisladores extienden los subsidios, aunque reconoce que le parece algo improbable.

Si el Congreso no actúa, agrega, prefiere cancelar su seguro médico y solo mantendrá el de su hija porque no puede afrontar la tarifa más alta para las dos a largo plazo.

“Tendré que reordenar mis prioridades en los próximos meses para reequilibrar ese presupuesto”, lamenta. “La Navidad será mucho más pequeña”.

