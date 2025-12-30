Celebración del Año Nuevo en Times Square tendrá dobles controles de seguridad

El recibimiento del Año Nuevo en la ciudad de Nueva York tendrá en pocas horas elementos únicos en toda la historia de este evento global. Con la experiencia acumulada durante los años que se ha realizado este evento, el dispositivo de seguridad dirigido por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) será reforzado con la ayuda de la policía estatal y agencias federales.

“Quien se atreva a molestar a un asistente, robar una cartera o que tenga otro tipo de planes para hacer daño, tenga la certeza que la pasará muy mal, pues será con toda seguridad capturado con todo un sistema de monitoreo de prevención e inteligencia antes de que suceda, basados en un esquema de seguridad que no existe en ningún otro lugar del mundo”, remarcó a El Diario un portavoz policial.

Este año habrá dos diferencias importantes con respecto a las logísticas anteriores. En primer lugar, habrá aún más oficiales en los puntos de acceso de las avenidas Sexta y Octava para agilizar los controles.



En segundo lugar, habrá equipos móviles dentro del área acordonada que realizarán controles secundarios si algo parece sospechoso.

“Estas son novedades este año. Se basa en lo que hemos aprendido y en lo que hemos visto en todo el mundo en materia de terrorismo. Si vemos algo sospechoso, tendremos equipos preparados para realizar los controles pertinentes”, informó este martes, Jessica Tisch, comisionada de NYPD.



Así que, incluso después de que los visitantes hayan pasado el punto de entrada principal, se realizarán controles con detectores de metales adicionales dentro de la zona de seguridad.



Si bien no existe una amenaza específica en este momento, se ha instruido a las fuerzas del orden a estar especialmente atentas a posibles ataques con vehículos.

Los miembros de las unidades especializadas de élite, incluyendo la unidad servicios de emergencia, estarán desplegados estratégicamente en las terrazas y los rascacielos que rodean a la llamada ‘Encrucijada del Mundo’.

Los equipos caninos patrullarán con perros detectores de bombas, la unidad aérea estará en el aire monitoreando el evento y las áreas circundantes, con especial atención a los puentes y otros puntos de referencia.

La Uniformada desplegará equipos especializados en carteristas y un equipo de respuesta que vigilarán la zona. Las alcantarillas, buzones, máquinas expendedoras y papeleras en la zona serán selladas o retiradas.

En una de sus últimas alocuciones como alcalde, Eric Adams ponderó que deja una ciudad con niveles mínimos de violencia criminal y con las calles abarrotadas de turistas felices que se sienten seguros. (Foto Ed Reed – NYC Mayor Office)

Celebración por partida doble

Cuando el emblemático reloj marque la medianoche en Times Square y millones de personas den la bienvenida a 2026, en uno de los más icónicos sitios en donde se celebra un nuevo año en el mundo, Estados Unidos estará también marcando el inicio de la celebración de su 250 aniversario como nación.

Por esta razón, la expectativa es que la tradicional bajada de la esfera de luces este 1 de enero tendrá efectos muy diferentes.

En un comunicado Times Square Alliance informó que America250, la organización no partidista encargada por el Congreso de liderar la celebración y conmemoración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, junto con One Times Square anuncian un segundo momento sorpresa después de la medianoche en la víspera de Año Nuevo.

Este momento contará con la iluminación de la bola con un diseño de America250 y una cascada de 2,000 libras de confeti rojo, blanco y azul.

Bajada dos veces en 2026

La víspera de Año Nuevo será el comienzo de una asociación de un año que culminará con una histórica segunda caída de la bola en Times Square para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de la nación en la víspera del 4 de julio.

Por primera vez, una segunda celebración ceremonial seguirá a la tradicional cuenta regresiva de medianoche, dando la bienvenida oficial a 2026 y al inicio del año del Semiquincentenario.

America250 también confirmó que la bola decorada de Times Square volverá a descender el 3 de julio de 2026, marcando la primera vez que la bola baja fuera de la Nochevieja.

“One Times Square ha sido durante mucho tiempo un lugar donde el mundo se reúne para celebrar momentos cruciales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos orgullosos de ser el punto de partida de este año histórico, mostrando la celebración de la nación en un escenario global”, dijo Michael Phillips, presidente de Jamestown, empresa propietaria y operadora de One Times Square.

El momento de la cuenta regresiva del 4 de julio será el punto central de las celebraciones del Día de la Independencia en todo el país y reforzará el papel fundamental de la ciudad de Nueva York en el bicentenario y medio de la nación.

Por primera vez, una segunda celebración ceremonial seguirá a la tradicional cuenta regresiva de medianoche, dando la bienvenida oficial a 2026 y al inicio del año del Semiquincentenario. (Foto: Fernando Martínez)

“Tolerancia cero”

Previo a este gran evento que se estima será visto en transmisiones globales en vivo por más de 1,000 millones de personas y presenciado por un millón de personas, el alcalde Eric Adams en una de sus últimas apariciones públicas como mandatario municipal, reiteró que los oficiales desplegados tendrán tolerancia cero con quienes pretendan interrumpir una de las celebraciones más icónicas del mundo.

“Terminamos este ciclo de nuestro gobierno con cifras mínimas de violencia criminal y con millones de turistas gastando dinero y sintiéndose seguros y felices en nuestras calles. Nuestro enfoque de seguridad pública sin dudas funcionó. En esta gran fiesta seremos proactivos y no reactivos. En este momento no hay ninguna amenaza creíble. Igualmente tendremos un operativo que no dejará ningún punto de esta área descuidado”, manifestó Adams.

Las autoridades también aconsejaron a los espectadores que se abriguen bien para el evento, ya que se esperan bajas temperaturas.

Hay que recordar que no se permitirá el ingreso de ciertos artículos a las zonas de observación, incluyendo mochilas, bolsos grandes y neveras portátiles, mantas de picnic, sillas, bebidas alcohólicas, drones, punteros láser, paraguas y cualquier otro objeto voluminoso que pueda obstruir la vista de los demás, según NYPD.

Manténgase informado

La Agencia de Gestión de Emergencias de la Ciudad utilizará su programa oficial de comunicaciones de emergencia para mantener informados a los neoyorquinos y visitantes sobre las festividades. Para recibir alertas, envíe un mensaje de texto con las palabras NEWYEARSEVE o NOCHEVIEJA al 692692 (NYCNYC).

Para recibir actualizaciones similares sobre la toma de posesión del alcalde el jueves, envíe un mensaje de texto con las palabras NYCMAYOR, NYCMAYORESP o NYCMAYORFRE al 692692.

Atención: Calles cerradas

Este miércoles 31 de diciembre, la Uniformada comenzará a cerrar Times Square, desde la calle 43 y Broadway hacia el norte, dependiendo de la afluencia de público.

Los cierres vehiculares inician a las 4:00 a. m. en la Séptima Avenida (de la 42 a la 48) y calles transversales (43 a 48) entre la Sexta y la Octava Avenida. A las 11:00 a. m., la Séptima Avenida y Broadway estarán cerradas de la calle 38 a la 59.

Aproximadamente a las 4:00 p. m., la Octava y Sexta Avenida se cerrarán a peatones y vehículos. Se mantendrán pasos peatonales entre la Octava y la Sexta Avenida en las calles 41, 44, 47, 50, 54 y 57.

Las zonas de acceso y observación al evento central del Año Nuevo se cerrarán progresivamente, de sur a norte, calle por calle, a discreción de la policía.

Puntos de acceso peatonal a las zonas de observación: