Chef acusa a Stefon Diggs de abofetearla y asfixiarla por reclamar deuda salarial

La controversia alrededor de Stefon Diggs sigue creciendo. El receptor de los New England Patriots fue señalado por su chef personal de haberla agredido físicamente durante una discusión por un salario atrasado. Según la denuncia, el jugador la habría abofeteado y asfixiado en su residencia de Dedham, Massachusetts.

El incidente y la denuncia

De acuerdo con TMZ Sports, un informe policial detalla lo ocurrido el 2 de diciembre. La mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, acudió a las autoridades dos semanas después, el 16 de diciembre.

Alegó no haber denunciado antes por temor por a la fama y el poder del jugador. La cocinera había comenzado a trabajar con Diggs en julio, bajo un acuerdo que cubría toda la temporada 2025.

Un día después de la victoria de los Patriots sobre los Giants, ambos sostuvieron un intercambio de mensajes por un pago que, según ella, seguía pendiente. Esa misma noche, Diggs habría entrado a su habitación sin permiso.

La versión de la chef

De acuerdo con su testimonio, la discusión escaló rápidamente. La mujer asegura que Diggs la golpeó en la cara y, cuando intentó apartarlo, él la sujetó por detrás y ahorcó su cuello con el brazo. La fuerza emprendida fue tal, según la chef, que tuvo dificultades para respirar y casi pierde el conocimiento.

El conflicto laboral

La disputa se originó por un cambio en el esquema de pago: inicialmente semanal, luego mensual. Para el momento del incidente, a la chef se le adeudaba un mes de salario.

El punto más tenso surgió cuando, según la mujer, Diggs se negó a pagarle una semana de noviembre argumentando que “no se requirieron sus servicios”. No obstante, la chef alega que al no requerir ella el descanso, la compensación debía ser completa.

Tras el altercado, la mujer renunció al empleo. Días después, al regresar por sus pertenencias, recibió un mensaje del jugador indicándole que tratara el tema con su asistente.

La mujer afirma que el asistente le ofreció pagarle solo si firmaba un acuerdo de confidencialidad, que finalmente rechazó.

Abogado de Stefon Diggs confirma pleito, pero niega acusación

El abogado del receptor, David Meier, también compartió un comunicado sobre las acusaciones contra el jugador. El letrado fue un poco más allá y aseguró que se tratan de hechos infundados que no se corresponden con la realidad.

“El momento y la motivación para presentar estas acusaciones son claros: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado. Stefon espera establecer la verdad en un tribunal de justicia”, dijo.

Stefon tiene programada su comparecencia judicial para el 23 de enero, apenas dos días antes de la Final de la AFC, en caso de que los Patriots lleguen a esa instancia.



Sigue leyendo:

· Receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, acusado de estrangulamiento y agresión

· Stefon Diggs cobró $500,000 dólares gracias a increíble atrapada en victoria de Patriots sobre Jets (Video)

· Hombre asesina a esposa e hija por no dejarlo ver partido de la NFL





