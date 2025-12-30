China lanza advertencia a EE.UU. mientras simula bloqueo contra Taiwán

Ejército Popular de Liberación (EPL) de China ejecutó este martes la segunda jornada de la “Misión Justicia 2025”, un despliegue militar a gran escala que rodea la isla de Taiwán con maniobras que incluyeron el lanzamiento de cohetes, el despliegue de bombarderos y la movilización de buques de asalto anfibio, simulando un bloqueo integral en una de las zonas de mayor tensión geopolítica.

De acuerdo con el Comando del Teatro Oriental de China, las fuerzas realizaron ejercicios con fuego real de largo alcance en aguas al norte y sur de Taiwán. El capitán superior Li Xi, portavoz del comando, señaló que las operaciones “lograron los efectos deseados”.

El despliegue incluyó ataques simulados contra objetivos marítimos y maniobras antiaéreas y antisubmarinas. Medios estatales confirmaron el uso, por primera vez en estas actividades, del buque de asalto anfibio Tipo 075, informó NBC News.

El Ministerio de Defensa chino justificó estas acciones como una medida para defender la seguridad nacional. Las autoridades de Pekín señalaron que los ejercicios “sirven como una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’ y la interferencia de potencias externas”.

Postura de Estados Unidos y Taiwán

En respuesta a las acciones chinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la situación: “Llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona”, declaró a la prensa, tras aclarar que el presidente Xi Jinping no le notificó previamente sobre el operativo.

Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, manifestó su rechazo a través de sus redes sociales al calificar las acciones de China de “infundadas y provocadoras”, además de que mantiene a sus tropas en “alerta máxima”

“China ha hecho caso omiso de las expectativas de paz de la comunidad internacional, insistiendo en cambio en socavar la estabilidad regional mediante la intimidación militar”, declaró el presidente.

Analistas como Ava Shen, de Eurasia Group, vinculan esta reacción militar al reciente paquete de armamento estadounidense para Taiwán, valorado en 11.100 millones de dólares. “Debido a esta cantidad sin precedentes, creo que China sintió que necesitaba responder”, explicó Shen a NBC News.

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, reafirmó que Pekín debe “oponerse resueltamente y contrarrestar enérgicamente” este tipo de suministros bélicos.

