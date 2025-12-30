George Clooney celebra su nueva vida en Francia tras obtener la ciudadanía junto a su familia

El actor George Clooney y su mujer Amal se encuentran muy felices, dado que les fue otorgada la ciudadanía francesa, al igual que a sus dos hijos, Ella y Alexander, según se dio a conocer en el Diario Oficial de la República Francesa. Recordemos que ellos se mudaron al sur de dicha nación en el año 2021.

Aunque el actor destacó que, por el momento, no habla bien el francés, dijo que le encanta la forma en que puede llevar un estilo de vida normal sin tener que estar huyendo de las constantes persecuciones por ser famoso: “Me encanta la cultura francesa, su idioma; aunque después de 400 días de cursos, todavía lo domino mal. Aquí no les toman fotos a los niños. No hay paparazis escondidos en las puertas de la escuela. Para nosotros, eso es lo más importante”.

Clooney agregó que para él es mucho mejor el hecho de no tener que estar en Los Ángeles, ya que sus mellizos no se ven expuestos a los reflectores. Sin embargo, no pudo evitar admitir que se sentía lejos de poder tener una vida tranquila hasta que conoció ciertos aspectos en Francia que les permiten estar en paz, dado que ser famoso no es algo que le genere mayor curiosidad al resto de los ciudadanos.

“Para ellos [sus hijos], es como… no están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, explicó.

El estadounidense se sinceró sobre la situación que viene enfrentando Estados Unidos desde hace varios meses, dado que las redadas que realiza ICE han acabado con miles de familias. Por ello, rechazó la medida que ha implementado la administración de Donald Trump para atrapar a las personas indocumentadas.

“Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado“, explicó.

