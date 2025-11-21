Cynthia Erivo explicó su reacción para defender a Ariana Grande de un fan en Singapur

La actriz Cynthia Erivo se volvió viral en redes sociales por su inmediata reacción para defender a su compañera Ariana Grande de un fan que se abalanzó sobre ella en el estreno de ‘Wicked For Good’ en Singapur. Un hombre llamado Johnson Wen saltó a la alfombra roja e intentó abrazar a Ariana Grande. Sin embargo, Cynthia Erivo reaccionó velozmente y separó al fan de Ariana antes de que llegara la seguridad.

Esta reacción se volvió viral en redes sociales, por lo que la artista abordó el tema en una entrevista a TODAY. Erivo aseguró que en ese momento solo pensó en la seguridad de su compañera y amiga ante esta situación inesperada.

“No estaba pensando realmente. Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”, dijo la actriz y cantante en la entrevista.

Erivo aseguró que seguramente el hombre no quería causar ningún daño. “Estoy segura de que no tenía intención de hacernos daño, pero nunca se sabe en estas circunstancias, y yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”, añadió en su declaración.

Johnson Wen fue captado saltando a la alfombra roja y corriendo hacia Ariana Grande antes de ser detenido por Cynthia Erivo y el equipo de seguridad. Wen fue llevado ante las autoridades por este comportamiento y condenado a nueve días de prisión. Aunque Ariana Grande resultó totalmente ilesa, la artista se mostró sumamente asustada por este episodio. Hay que recordar que en el pasado Grande reveló que padece de Estrés Postraumático tras el atentado terrorista durante su concierto en Manchester en 2017, donde murieron 23 personas.

Cynthia Erivo y Ariana Grande han demostrado tener una gran amistad que va más allá de la pantalla. A menudo ambas artistas suelen tener mucho contacto físico entre ellas y muestras de afecto, lo cual ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales.

Este comportamiento ha dividido opiniones. Algunos usuarios en redes sociales consideran que es una actitud extraña entre ambas artistas mientras que otros afirman que solo se trata de muestras de cariño.

Ariana Grande explicó este comportamiento en un episodio del podcast Good Hang de Amy Poehler. “Canalizo mucha energía a través de mis manos. Siempre estoy tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo cuando comparto espacio con otras personas”, dijo la cantante

