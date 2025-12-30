Juramentación de Mamdani: ¿qué puedes llevar y qué no al Cañón de los Héroes?

La ciudad de Nueva York se prepara para recibir a su nuevo alcalde, Zohran Mamdani, el jueves 1 de enero, y ya se conocen las indicaciones sobre lo que los asistentes pueden y no pueden llevar a la celebración pública en el Cañón de los Héroes.

Mamdani será el primer alcalde musulmán y de ascendencia sudasiática en liderar la ciudad, además del más joven en un siglo, con 34 años.

Para la ceremonia, el equipo de transición del alcalde electo estableció una serie de normas de seguridad y logística.

Entre los objetos permitidos se incluyen:

Bolsos o mochilas pequeñas con artículos personales.

Termos de bebidas calientes sin alcohol.

Aperitivos.

Gorros, bufandas y guantes para protegerse del frío.

Todos los bolsos serán revisados al ingresar para garantizar la seguridad de los asistentes.

Por el contrario, hay una larga lista de artículos prohibidos.

No se permitirán:

Bolsas grandes ni mochilas de lona.

Armas.

Fuegos artificiales o explosivos.

Drones o cualquier dispositivo aéreo teledirigido.

Cochecitos.

Enfriadores.

Sillas.

Mantas.

Paraguas.

Bicicletas o patinetes.

Bebidas alcohólicas.

Sustancias ilegales.

Mascotas (excepto animales de servicio).

Objetos grandes que puedan obstruir la visión.

Lápices láser.

Bastones de tipo ofensivo.

La ceremonia oficial de juramentación comenzará a la medianoche en la histórica estación de metro Old City Hall, administrada por la fiscal general del estado Letitia James.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, Mamdani prestará juramento en las escaleras del ayuntamiento, con la participación del senador Bernie Sanders y la presencia de otros funcionarios electos, incluido el contralor Mark Levine y el defensor público Jumaane Williams.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez pronunciará el discurso inaugural.

En paralelo a la ceremonia, la fiesta popular en el Cañón de los Héroes estará abierta al público entre las calles Liberty y Murray, aunque la entrada es limitada y requiere confirmación previa a través del sitio web del equipo de transición.

Se recomienda a los asistentes llegar temprano, entre las 11 de la mañana y el mediodía, y vestir ropa abrigada. No habrá baños públicos disponibles durante el evento, por lo que se sugiere planificar con antelación.

Además, durante la jornada habrá restricciones en varias estaciones de metro cercanas. Algunos trenes, como el R y el W, no operarán en ciertas secciones, y varias salidas hacia Broadway estarán cerradas.

