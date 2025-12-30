Mamdani jurará como alcalde de Nueva York con discurso de bienvenida de su aliada Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata de Nueva York, pronunciará el discurso de apertura en la ceremonia de investidura del alcalde electo, Zohran Mamdani, la tarde del 1 de enero.

Mamdani tomará posesión como con juramentos separados ante sus aliados. Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, presidirá la ceremonia de posesión en una fiesta de calle el Día de Año Nuevo, pero previamente la fiscal fiscal general de Nueva York, Letitia James, le tomará juramento formal a la medianoche del 31 de diciembre en la sede de la alcaldía, cuando comience oficialmente su mandato.

“La presencia de la congresista Ocasio-Cortez subraya el papel fundamental de los líderes que impulsan un nuevo rumbo para la ciudad de Nueva York, centrado en una agenda de asequibilidad y en la redefinición del papel del gobierno para la gente trabajadora. El alcalde electo Mamdani estará acompañado por líderes que han luchado incansablemente por los neoyorquinos trabajadores, incluyendo al senador Bernie Sanders y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James”, dijo su oficina en un comunicado este martes.

“Para los muchos neoyorquinos que se han sentido traicionados por un sistema obsoleto, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez representa un nuevo tipo de política que pone a la gente trabajadora en el centro”, comentó el alcalde electo. “Me enorgullece haberla tenido como aliada en las diversas etapas de nuestro movimiento ciudadano, desde la campaña de las primarias hasta nuestra concentración en Forest Hills en octubre y el primer día de la transición, y me siento honrado de que forme parte de nuestra histórica investidura en el Ayuntamiento”.

Tradicionalmente la ceremonia se ha celebrado para 4,000 invitados en la Plaza del Ayuntamiento. “Por primera vez este año, “el alcalde invita a todos los neoyorquinos a unirse a las festividades con un evento popular en Broadway, a lo largo del histórico Cañón de los Héroes. La fiesta contará con áreas designadas para que decenas de miles de personas se reúnan y participen en la ceremonia, garantizando que este día sea para todos los neoyorquinos”, detalló el comunicado.

También tomarán posesión Mark Levine, como nuevo contralor de la ciudad, y Jumaane Williams en su nuevo período como Defensor del Pueblo. La fiesta es un evento público y gratuito, pero el aforo es limitado y los asistentes deben inscribirse en el portal www.transition2025.com/inauguration. También habrá una transmisión en directo: hay que registrarse en esa misma página para recibir un correo electrónico con las instrucciones de acceso.

No se ha confirmado si el alcalde saliente -quien tomó posesión en plena ceremonia de Año Nuevo 2022 en Times Square- participará en alguno de estos actos. Apenas a principios de diciembre Mamdani visitó por primera vez a Eric Adams, un mes después de su triunfo electoral. Se reunieron en Gracie Mansion, la residencia oficial, donde vivirá desde enero.

Mamdani comenzará su gestión como alcalde de Nueva York con un déficit presupuestario proyectado de $2,180 millones de dólares y la posibilidad de que las brechas de financiación sean aún mayores en los próximos años, según un nuevo informe presentado por su aliado, el contralor saliente de la ciudad, Brad Lander.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.