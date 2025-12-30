Marcas que se fueron en 2025: un vistazo a los cierres más impactantes del año

En 2025, el comercio minorista estadounidense vivió una sacudida sin precedentes: alrededor de 8,200 tiendas cerraron sus puertas, incluyendo grandes nombres como Forever 21 y Rite Aid, como muestra de los cambios drásticos que han enfrentado en sus finanzas durante los últimos años.

En el panorama actual, factores como una importante caída de la confianza del consumidor, las dificultades económicas y años de cambios en los hábitos de compra terminaron por mermar definitivamente estas cadenas, ya que los estadounidenses han reducido sus compras para soportar la persistente inflación.

Tiendas con nombres importantes como Forever 21, Party City y Rite Aid, encabezan la lista, que terminará con un 12% de aumento respecto al 2024, de acuerdo con un reporte de Coresight Research.

Estas son algunas de las principales cadenas más reconocidas que quebraron en 2025:

Forever 21

La cadena de ropa fast fashion se declaró en quiebra (por segunda vez) en marzo y cerró sus operaciones en Estados Unidos, afectando al menos unas 500 tiendas. La empresa argumentó su colapso a los “desafíos económicos que afectan a nuestros principales clientes”, los adolescentes, que dejaron sus productos por opciones más económicas de la competencia, así como al auge de las empresas extranjeras de moda rápida.

Afectada por la expansión acelerada de los gigantes chinos del comercio electrónico como Shein y Temu, especialmente durante la pandemia, cuando explotó el mercado de las compras en línea. El golpe final fueron los aranceles globales promovidos por Donald Trump a partir de abril.

Joann

La tienda minorista de telas y artesanías cerró sus puertas en febrero, terminando una historia de más de 80 años de operaciones. Joann tuvo que declararse en quiebra por el Capítulo 11 dos veces en el año. La compañía atribuyó su crisis a una combinación de ventas lentas, problemas de inventario y una gran carga de deuda.

“Los últimos trajeron desafíos significativos y duraderos, junto con nuestra posición financiera actual y los niveles de inventario restringidos, nos obligaron a dar este paso”, dijo su exdirector ejecutivo Michael Prendergast en un comunicado de prensa publicado en enero. Sin embargo, la marca fue rescatada por Michaels con un concepto de “tienda dentro de una tienda”.

Party City

Esta empresa, famosa por su venta de globos y otros artículos de decoración para fiestas, anunció su cierre hace aproximadamente un año, pero su cierre definitivo ocurrió en febrero cerró sus tiendas definitivamente. La cadena se declaró en quiebra inicialmente en enero de 2023, pero tuvo problemas para seguir cubriendo su deuda hasta acumular más de $1,700 millones en un momento.

Además, enfrentó una competencia feroz con empresas de otros formatos, desde sitios de comercio electrónico, conceptos emergentes como Spirit Halloween y grandes minoristas como Walmart y Target.

Rite Aid

La que alguna vez fue una de las cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos, cerró sus puertas en octubre tras declarar su segunda quiebra en los últimos años. Esta empresa, fundada en 1962, y disparó sus ventas con su famosa marca de helados de culto, Thrifty, que tuvo que vender durante el proceso de quiebra de la tienda.

Rite Aid ya no pudo competir contra otras grandes cadenas y su deuda se volvió inmanejable, superando los $4,000 millones de dólares, en medio de una costosa batalla legal por el supuesto suministro de recetas ilegales de opioides. Inicialmente logró superar su primer proceso de quiebra, recortando $2,000 millones de dólares en deuda, tras cerrar 500 tiendas y obtenido $2,500 millones de dólares en fondos para mantener las operaciones.

Pero, meses después, tuvo que seguir cerrando sucursales y perdió posición en el mercado ante competidores como CVS Pharmacy y Walgreens, que finalmente compraron sus operaciones farmacéuticas.

Pero además, empresas como Target, Walgreens y Foot Locker han tenido que ajustar sus expectativas a la baja o anunciar cierres estratégicos de sucursales para 2026, de acuerdo con sus reportes financieros trimestrales más recientes, otra señal de que el sector minorista enfrentó su año más difícil desde la crisis de 2008, a pesar de que la economía general mostró signos de resiliencia en otras áreas.

Los factores que están acelerando el quiebre de las empresas

Si bien el comercio en línea fue la salvación de los mercados durante el confinamiento por la pandemia en 2020 y 2021 la recuperación de los negocios concluyó a fines de 2024 y para este año muchas empresas sobreestimaron la demanda y armaron inventarios excesivos que tuvieron que liquidar a pérdida, ante la falta de ventas.

Además, otros tres factores aceleraron las pérdidas de las empresas en problemas:

Inflación persistente: Aunque las tasas de interés comenzaron a bajar ligeramente a finales de año, el costo de vida acumulado redujo el presupuesto de las familias para comprar artículos “no esenciales” (ropa, electrónica, hogar).

Aunque las tasas de interés comenzaron a bajar ligeramente a finales de año, el costo de vida acumulado redujo el presupuesto de las familias para comprar artículos “no esenciales” (ropa, electrónica, hogar). Aumento del ‘retail shrink’: La pérdida de inventario por robo hormiga o crimen organizado, que durante este año llegó a niveles récord, forzando el cierre de tiendas en zonas urbanas.

La pérdida de inventario por robo hormiga o crimen organizado, que durante este año llegó a niveles récord, forzando el cierre de tiendas en zonas urbanas. Cambio en las prioridades del consumidor: La nueva tendencia de los consumidores ha dado un giro masivo hacia el gasto en experiencias (viajes y conciertos) en lugar de bienes materiales, afectando con mucha fuerza los ingresos de las tiendas departamentales.

