Mujer de Florida es acusada de matar a su madre con Parkinson luego de que le negaran el suicidio asistido

Una mujer de 66 años fue arrestada en Florida bajo cargos de asesinato en primer grado tras presuntamente matar a tu madre, quien padecía de Parkinson y un trastorno de tiroides.

La sospechosa, identificada como Martha Jo Blake, declaró a las autoridades que vio a su madre, Patricia Blake, de 97, con vida por última vez la noche del 25 de diciembre. Sin embargo, los resultados de la autopsia modificaron el curso de la investigación al revelar indicios de violencia física, informó New York Post.

El informe forense detalló que la anciana presentaba lesiones compatibles con un homicidio, incluyendo fractura de cuello y hemorragia ocular derivada de asfixia. Los investigadores señalaron que el rostro de la víctima mostraba una coloración púrpura alrededor de la nariz, sugiriendo que se le colocó un objeto sobre la cara durante su fallecimiento.

Como evidencia adicional, los agentes hallaron unos calcetines blancos dentro de una bolsa de basura en el porche de la vivienda y una marca en el cuello de la hija registrada en cámaras corporales.

Confesión sobre alternativas al suicidio asistido

Durante el proceso judicial, Martha Jo presuntamente confesó que ella y su madre habían mantenido conversaciones sobre una “muerte digna” desde hace 18 meses. El informe oficial señaló que la familia había solicitado previamente el suicidio asistido médicamente a un profesional en Maine, pero la petición fue denegada.

De acuerdo con la legislación de Maine, citada por The Post, este procedimiento solo se autoriza para pacientes terminales con un pronóstico de vida inferior a seis meses. Aunque el Parkinson genera complicaciones graves, no es calificado técnicamente como una enfermedad terminal bajo esos criterios legales. Martha Jo admitió que buscaron otras opciones, como el uso de fármacos, pero no disponían de sustancias con capacidad letal.

Jo Blake actualmente enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. En el estado de Florida, este delito conlleva sentencias severas que pueden alcanzar la cadena perpetua o la pena de muerte.

