Paramédicos latinos del FDNY ayudan a nacer a un bebé en plena tormenta invernal en Nueva York

En medio de una intensa tormenta invernal que complicó la movilidad en gran parte de la ciudad, 2 paramédicos de origen latino del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) protagonizaron una intervención que terminó en un final feliz: ayudaron a nacer a un bebé a un costado de la Bronx River Parkway, luego de que el parto se adelantara durante un traslado de emergencia.

De acuerdo con información oficial del FDNY, los técnicos en emergencias médicas Henry García y Rachel Rosado, asignados a la Estación 3 del FDNY EMS, respondieron el viernes por la noche a una llamada por una mujer en trabajo de parto. En un primer momento, el procedimiento parecía rutinario: estabilizar a la paciente y trasladarla de inmediato a un hospital cercano. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y la rapidez con la que avanzó el parto cambiaron por completo el escenario.

Mientras la ambulancia avanzaba lentamente por la autopista debido a la nieve y el hielo acumulados, los paramédicos notaron que el nacimiento no podía esperar. La situación se volvió crítica cuando la cabeza del bebé comenzó a asomar, señal inequívoca de que el parto era inminente. Ante ese panorama, García y Rosado tomaron una decisión clave: detener la ambulancia de manera segura a un costado de la Bronx River Parkway y asistir el nacimiento en el lugar.

Decisión clave en medio del frío y la nieve

Pese al frío, la baja visibilidad y la presión del momento, los paramédicos actuaron con rapidez y coordinación. El FDNY EMS destacó, posteriormente, que la comunicación efectiva y el trabajo en equipo fueron determinantes para garantizar la seguridad tanto de la madre como del recién nacido. Minutos después, el bebé nació sin complicaciones, convirtiendo una situación de alto riesgo en una historia de alivio y esperanza.

La intervención fue reconocida públicamente por el FDNY a través de una publicación en la red social X, donde también se compartió el testimonio de Rachel Rosado. Para la paramédica, se trató de una experiencia inolvidable: fue su primer parto asistido en el campo. “Esta fue mi primera vez ayudando a dar a luz, y la comunicación fue lo que lo hizo posible”, expresó. “Mi compañero me guió en cada paso y trabajamos juntos para asegurarnos de que la madre y el bebé estuvieran a salvo. A pesar de las circunstancias, fue un parto hermoso que nunca olvidaré”.

During severe weather conditions on Friday evening, Station 3 EMTs Henry Garcia and Rachel Rosado responded to a call for a woman in labor and quickly recognized that the baby was arriving sooner than expected. As the baby began to crown during transport, the EMTs safely pulled… pic.twitter.com/jlUREfvVTk — FDNY (@FDNY) December 27, 2025

Las autoridades confirmaron que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud tras el parto de emergencia. Luego del nacimiento, ambos fueron trasladados de manera segura para recibir atención médica adicional, como parte del protocolo estándar.

Más allá de lo extraordinario del momento, el caso también pone en perspectiva el rol fundamental que cumple el Servicio de Emergencias Médicas del FDNY en la vida cotidiana de Nueva York. Este nacimiento fue el bebé número 91 asistido por el FDNY EMS en lo que va de 2025, una cifra que refleja la frecuencia con la que los paramédicos y técnicos en emergencias médicas deben enfrentar situaciones inesperadas, muchas veces fuera del entorno hospitalario.

Cada año, los equipos del FDNY EMS responden a cientos de miles de llamadas, que van desde emergencias médicas comunes hasta eventos extremos agravados por condiciones climáticas, accidentes de tránsito o crisis de salud repentinas. Los partos en ambulancias o en la vía pública, aunque no son la norma, forman parte de los escenarios para los que estos profesionales reciben entrenamiento constante.

En su mensaje, el FDNY subrayó que “momentos como este, nos recuerdan que la intervención de un paramédico puede ser necesaria en cualquier momento y en cualquier lugar”. La institución destacó además que sus miembros están preparados para responder incluso en las condiciones más adversas, como una tormenta invernal que paraliza parte de la ciudad.

Sigue leyendo:

* Pasajero se baleó a sí mismo en el Metro de Nueva York y luego fingió que había sido atacado: acusación

* Madre mató a su bebé en Queens, Nueva York y luego se hirió: sospecha policial

* Elon Musk critica nombramiento de la futura jefa del FDNY: “La gente morirá por esto”