Ryan García envió mensaje a Anthony Joshua tras accidente: “Que Dios te dé paz en esta situación”

Tras el accidente de Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, Ryan García se sumó a los mensajes de apoyo dentro del mundo del boxeo. El púgil utilizó su cuenta de X para dedicarle unas palabras al británico.

Joshua sobrevivió al accidente y solo sufrió heridas leves, pero dos de sus acompañantes y amigos fallecieron. Por este motivo, García se solidarizó con el excampeón de peso pesado.

“Acabo de ver lo de la situación de Anthony Joshua, me pone muy triste. Rezando por todos en esta situación. Que Dios te dé paz en esta situación, Anthony. Diles a las personas que amas, que las amas, cualquier cosa puede pasar”, escribió.

Man just seen the Anthony Joshua situation, makes me super sad. Praying for everyone in the situation. May God give you peace in this situation Anthony. Tell the people you love that you love them anything can happen. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) December 29, 2025

El mensaje llegó horas después del accidente y se unió al de Jake Paul, quien también lamentó lo sucedido y dijo estar en oración por Joshua ante este difícil momento.

El accidente se dio días después de que el pasado 19 de diciembre Joshua derrotara por KO a Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

De acuerdo con el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) en Ogun, Afolabi Odunsi, el siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan.

El vehículo todoterreno en el que se desplazaba Joshua impactó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun.

Joshua viajaba como pasajero en un Lexus junto a otra persona en la parte trasera del automóvil. El conductor y un acompañante que iban en la parte delantera fallecieron tras el choque.

Cabe recordar que Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana. Residió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó al Reino Unido con su familia.



