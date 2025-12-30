Jake Paul sobre accidente de Anthony Joshua: “Rezo por las vidas perdidas”

Días después de haberse enfrentado en el Kaseya Center de Miami, Jake Paul reaccionó al accidente mortal en el que vio involucrado Anthony Joshua en Nigeria y donde fallecieron dos acompañantes.

El pasado lunes la noticia del accidente de Joshua en la ciudad nigeriana de Makun dio la vuelta al mundo. Tan solo horas después de conocerse el siniestro donde el boxeador británico sufrió algunas heridas menores, Jake Paul reaccionó en redes sociales.

El youtuber lamentó la muerte de las dos personas que acompañaban a Joshua en el vehículo marca Lexus. Asimismo, Paul dijo mantenerse en oración por Anthony y los afectados.

“La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy orando por las vidas perdidas, por AJ y por cualquier persona afectada por el desafortunado accidente de hoy”, escribió en X.

Jake Paul y Anthony Joshua terminaron en el hospital tras su combate

Anthony Joshua venció a Jake Paul el 19 de diciembre en un combate en el Kaseya Center de Miami. El youtuber cayó noqueado en el sexto asalto tras un derechazo del británico que inmediatamente lo hizo besar la lona.

Tras su derrota, tuvo que ser trasladado a un hospital y sometido a una cirugía por una doble fractura de mandíbula. A Paul le extrajeron varios dientes y se le implantó una placa de titanio en cada costado donde había fractura.

10 días después, Joshua sufrió el accidente que lo dejó con algunas heridas, pero estable. De acuerdo con el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) en Ogun, Afolabi Odunsi, el siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan.

El vehículo todoterreno en el que se desplazaba Joshua impactó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun.

Joshua viajaba como pasajero en un Lexus junto a otra persona en la parte trasera del automóvil. El conductor y un acompañante que iban en la parte delantera fallecieron tras el choque.

Hijo de padre británico y madre nigeriana, Joshua residió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó al Reino Unido con su familia.



