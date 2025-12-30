¿Sabías que la bola de queso es el “comeback” culinario del año?

La bola de queso es un clásico que nunca falta en las fiestas y reuniones. Aunque no es una novedad culinaria, se ha vuelto tendencia en este 2025 y, apenas se sirve, los comensales no se pueden resistir. Hay muchas versiones y todo dependerá de los gustos; sin embargo, existe una receta de la chef Vivian Howard con una combinación de quesos, dátiles y frutos secos que la elevan a otro nivel.

Howard es la chef y propietaria del restaurante Chef and the Farmer en Kinston, Carolina del Norte. Además de ser la primera mujer desde Julia Child en ganar un premio Peabody por un programa de cocina, cocreó y protagoniza la serie de PBS “A Chef’s Life”.

La popularidad de la bola de queso no es casual, pues responde a una tendencia hacia la “Comida de Confort Sofisticada”, donde se combinan los sabores conocidos con ingredientes de calidad premium. Esta receta es una opción refinada, a diferencia de las versiones industriales cargadas de grasa vegetal. La chef utiliza una base de cuatro grasas distintas: queso azul, cabra, crema y mantequilla. La inclusión de dátiles no es solo por el toque dulce, sino para crear un contraste de texturas masticable frente a la cremosidad del queso.

En una publicación compartida en AP News, no solo explica la preparación paso a paso, sino que recomienda sacarla al menos 30 minutos del refrigerador antes de servirla. Esto permite que sea más fácil de untar y que destaque la complejidad de su sabor. La combinación ideal para acompañar la bola de queso son las galletas sencillas, ya que esto hará resaltar la mezcla de sabores y texturas de la preparación.

Receta de bola de queso de Vivian Howard

Olvida la clásica bola de queso industrial; la versión de la chef Vivian Howard redefine el concepto con queso azul, dátiles y nueces pecanas tostadas. Crédito: AP

Rinde: 1 bola grande o 2 pequeñas

Ingredientes

¼ de taza de queso azul de alta calidad (se recomienda Maytag).

de alta calidad (se recomienda Maytag). 1/3 de taza (5 ½ cucharadas) de mantequilla sin sal.

sin sal. ¼ de taza de queso de cabra fresco .

. ¼ de taza más 2 cucharadas de queso crema .

. ¼ de taza de dátiles picados .

. 2 cucharadas de cebolletas finamente picadas (partes blancas y verdes).

finamente picadas (partes blancas y verdes). ½ cucharadita de salsa picante .

. ¼ de cucharadita de sal .

. 1/3 de taza de nueces pecanas tostadas con sal y mantequilla, picadas gruesas.

con sal y mantequilla, picadas gruesas. 2 cucharadas de perejil de hoja plana picado.

de hoja plana picado. 2 tazas de mitades o trozos de nuez pecana (para el recubrimiento).

(para el recubrimiento). 2 cucharadas de mantequilla derretida .

. ¾ cucharadita de sal, dividida.

Modo de preparación

Ablandar el queso: Saque el queso azul, la mantequilla, el queso de cabra y el queso crema del refrigerador 30 minutos antes de preparar la mezcla para que se ablanden. Tostar las nueces pecanas: Precaliente el horno a 175 °C. Revuelva bien las nueces con la mantequilla derretida y ½ cucharadita de sal. Extiéndalas en una sola capa sobre una bandeja para hornear y colóquela en la rejilla central. Tiempo de horneado: Tueste las nueces durante 11 minutos si usa mitades y 10 minutos si usa trozos. Retírelas cuando estén ligeramente oscuras y con aroma tostado; espolvoree la sal restante. Déjalas enfriar. Conservación: Las nueces sobrantes se conservarán durante 2 semanas en un recipiente hermético a temperatura ambiente.

