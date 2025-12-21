El salmón con miel sobre papas es un plato de una sola bandeja fácil de preparar, ideal para compartir y sorprender a tus invitados en las fiestas, ya que máxima comodidad y mínima limpieza.

Esta receta se hornea el salmón junto con las guarniciones con patatas y cebolla. Esta preparación se distingue por tener un glaseado elaborado con una mezcla de sabores con miel, mostaza y salsa de soja que le da un toque sofisticado.

La manera de combinar los ingredientes básicos, con una elevada técnica y sabor, se logra un plato delicioso, reconforta y nutritivo.

Delicioso y nutritivo

Este plato es una muestra de que con ingredientes básicos se puede lograr comida sabrosa, puede ser sumamente saludable. La ciencia respalda cada componente principal:

El ingrediente estrella de esta receta es el salmón, una proteína rica en ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA). Estos son grasas esenciales cruciales para la salud cardiovascular, la función cerebral y la reducción de la inflamación. Por esta razón se le llama grasas saludables.

De contorno tenemos papa al Horno con un poco de aceite de oliva. La papa es un carbohidrato complejo, que son nuestra principal fuente de energía. Además, son ricas en Vitamina C y potasio.

Mientras que el aceite de Oliva aporta grasas saludables (monoinsaturadas), pilares de la dieta mediterránea, que protegen contra el daño oxidativo y ayudan a la absorción de vitaminas liposolubles.

Salmón al horno con miel y mostaza

Ingredientes Principales

Lomos de Salmón (la cantidad dependerá del número de personas).

(la cantidad dependerá del número de personas). Papas (para cortar en rodajas de 1 cm).

(para cortar en rodajas de 1 cm). Cebolla (para cortar en juliana).

Para el glaseado de miel y mostaza

una cucharada de Miel .

. Una cucharadita de Mostaza (se sugiere mostaza Dijon, aunque la receta no especifica el tipo).

(se sugiere mostaza Dijon, aunque la receta no especifica el tipo). Dos cucharadas de Salsa de Soja .

. Un poco de Pimienta Negra .

. Un chorrito de Aceite de Oliva.

Otros ingredientes

Aceite (para engrasar la bandeja al inicio).

(para engrasar la bandeja al inicio). Sal (para sazonar las patatas y la cebolla).

(para sazonar las patatas y la cebolla). Perejil fresco picado (para espolvorear al final).

(para espolvorear al final). Aceite de Oliva (un chorrito extra para las patatas y cebolla).

Modo de preparación

Tu técnica para esta receta es excelente, especialmente la atención a los tiempos de cocción:

Corte las papas en rodajas y las cebollas en juliana. Luego lleve a hornear las rodajas gruesas de papas y las cebollas a alta temperatura (220 ºC) durante 30 minutos. Esto garantiza que las papas se ablanden y empiecen a caramelizarse, lo que evita que el salmón se cocine en exceso. en un bol una cucharada de miel. Añade una cucharadita de mostaza, dos cucharadas de salsa de soja, un chorrito de aceite de oliva y también un poco de pimienta negra. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Coloque los lomos de salmón con la piel hacia abajo y pinte los lomos y repetir la acción durante la cocción final (los 15 minutos). Esto crea varias capas del glaseado de miel y mostaza, logrando un acabado brillante y un sabor más profundo, a diferencia de aplicarlo solo una vez. El perejil fresco picado es vital. Aporta un contraste de color vibrante y, lo más importante, una nota de frescura herbal que “corta” la riqueza del pescado y la dulzura del glaseado, equilibrando el plato completo.

