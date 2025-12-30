WhatsApp presenta una serie de funciones nuevas para enviar felicitaciones en Año Nuevo 

WhatsApp ha anunciado una serie de funciones especiales pensadas para reforzar el envío de mensajes, llamadas y videollamadas durante la llegada del Año Nuevo, una de las jornadas de mayor actividad para la plataforma a nivel global. Las novedades buscan ofrecer más opciones visuales y expresivas para felicitar estas fechas.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, concentra durante el cambio de año un volumen excepcional de uso, con millones de usuarios conectándose para enviar saludos a familiares y amigos en distintos países, lo que convierte a esta actualización en una de las más relevantes del calendario anual.

Stickers animados y Estados con temática de Año Nuevo

Una de las principales novedades es la posibilidad de utilizar stickers animados dentro de los Estados, algo que WhatsApp habilita por primera vez. Estos stickers cuentan con diseños específicos asociados a la llegada de 2026 y permiten compartir felicitaciones de forma más visual y dinámica.

Por fin de año, la app compartió una serie de emojis nuevos referentes a la temporada. Crédito: Mehaniq | Shutterstock

La compañía no ha confirmado si esta función permanecerá disponible de forma permanente o si se trata de una herramienta limitada a las celebraciones de fin de año. Por el momento, los usuarios pueden aprovecharla mientras esté activa dentro de la aplicación.

Nuevos efectos en videollamadas y reacciones animadas

WhatsApp también ha incorporado efectos visuales especiales para videollamadas, que permiten añadir animaciones como fuegos artificiales, confeti o estrellas directamente sobre la imagen en tiempo real. Estas opciones están pensadas para llamadas grupales o conversaciones familiares durante la noche del 31 de diciembre.

Además, vuelve a estar disponible la reacción animada con confeti, que se activa al responder mensajes con determinados emojis. Esta función añade un efecto visual adicional a las felicitaciones y refuerza el carácter festivo de las conversaciones.

Un refuerzo en el día de mayor actividad del año

De acuerdo con datos compartidos por Meta, en un día habitual WhatsApp gestiona más de 100.000 millones de mensajes y alrededor de 2.000 millones de llamadas en todo el mundo, cifras que aumentan de manera significativa durante el cambio de año.

Con estas funciones, la plataforma busca facilitar que los usuarios cuenten con más herramientas para comunicarse y celebrar la llegada del Año Nuevo, reforzando su papel como uno de los principales canales de contacto durante estas fechas clave.

Continúa leyendo:

WhatsApp añade un buzón de voz para llamadas perdidas: ¿Es realmente útil?

El centro multimedia para ordenador: la nueva actualización de WhatsApp; así funciona

WhatsApp: cómo programar mensajes con dos aplicaciones gratuitas





