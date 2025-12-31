Barcelona domina el año liguero 2025 en España y cierra el podio junto a Real Madrid y Villarreal

El calendario liguero español de 2025 entra en su tramo final con la expectativa puesta en un arranque de 2026 cargado de exigencia, que comenzará con el duelo madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe. Tras doce meses de competencia, el balance anual de LaLiga deja a Barcelona, Real Madrid y Villarreal como los equipos que conforman el podio del año natural.

El Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, fue el gran dominador del 2025. Campeón de LaLiga 2024/25 y actual líder del campeonato, el conjunto azulgrana acumuló 96 puntos en 37 partidos disputados, sumando 50 unidades en la segunda mitad del curso anterior y 46 en la presente temporada, una ventaja clara sobre sus principales perseguidores.

El Real Madrid cerró el año con 86 puntos. Aunque el equipo blanco se mantuvo competitivo durante el cierre de la pasada campaña bajo la conducción de Carlo Ancelotti y posteriormente con Xabi Alonso al mando, los tropiezos sufridos en noviembre y diciembre le hicieron ceder nuevamente el liderato, pese a haberlo recuperado de manera momentánea tras imponerse en el clásico disputado en octubre.

El Villarreal completa el podio del año con 75 unidades, respaldado por una destacada segunda vuelta en la temporada anterior y una campaña actual consistente. El Submarino Amarillo perdió provisionalmente la tercera posición en la clasificación, aunque mantiene dos partidos pendientes que, de ganarlos, le permitirían recuperarla.

El Atlético de Madrid ocupa la cuarta plaza del cómputo global del año con 72 puntos, lastrado por su irregularidad lejos del Metropolitano. Aun así, el conjunto rojiblanco repitió el tercer puesto al cierre de la temporada pasada y actualmente se mantiene en esa misma ubicación en la tabla.

El Betis de Manuel Pellegrini, con 63 puntos, y el Espanyol de Manolo González, con 60, completan el ‘top 6’ del año liguero. Por detrás aparece el Athletic Club, séptimo con 57 unidades, condicionado por una primera mitad irregular mientras compaginaba la liga con su participación en la Champions League.

Celta de Vigo (54), Valencia (50) y Rayo Vallecano (48) cierran el ‘top 10’ de LaLiga EA Sports en 2025, en un año marcado por la regularidad del Barcelona y una lucha constante en la zona media del campeonato.

