Miralem Pjanic, ex Barcelona y Juventus, anuncia su retiro

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic, de 35 años, exjugador del Barcelona, Juventus, Roma y Lyon, entre otros, y que llevaba desde junio sin equipo, anunció este martes su retiro del fútbol profesional.

El mediocampista, que jugó 115 veces con la selección de Bosnia, no jugaba desde que en la pasada temporada terminó su compromiso con el CSKA Moscú.

“No jugaré más. Es el fin de mi carrera. Estoy disfrutando de mi bebé y de ser padre”, dijo el jugador en una entrevista al diario italiano Tuttosport.

Pjanic brilló en la élite de Europa

Pjanic sobresalió en el Metz a los 18 años y fichó por el Lyon en 2008, donde se consolidó como jugador de alto nivel.

Se marchó a Italia y en 2011 formó parte de la plantilla del Roma antes de ir al Juventus, cinco años después tras ser considerado como uno de los mejores jugadores de la Serie A.

La mejor etapa del futbolista bosnio fue con la Roma, donde anotó 30 goles y dio 44 asistencias en 185 partidos disputados.

Luego llegó a la Juventus, equipo que reinaba en la Serie A. Con la Vecchia Signora disputó 178 encuentros con 22 goles y 44 asistencias en todas las competencias.

En el palmarés con Juventus, Pjanic ganó 4 Serie A, dos Copa Italia y una Supercopa de Italia.

En 2020 fichó por el Barcelona, en una operación de intercambio con el brasileño Arthur. En el Barcelona no tuvo mucho estrellato debido a las lesiones y a la difícil adaptación en el equipo azulgrana, aunque sumó una Copa del Rey.

Luego se marchó a Turquía con el Besiktas, equipo con el que ganó una Supercopa de Turquía.

Por último en su carrera se fue a los Emiratos Árabes. Ganó tres títulos con el Sharjah y tras su retiro, reside en Dubai con su familia.

